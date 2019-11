Migranti | con il decreto sicurezza irregolari a quota 680mila

Migranti - scontro Salvini-Lamorgese. Lei : "Non c'è invasione" - lui : "Non conosce i dati" : Matteo Salvini non perde tempo e replica a stretto giro su Facebook alle parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sul fatto che non c’è "nessuna invasione di Migranti" nel nostro Paese ma che anzi, quando mancano due mesi alla fine del 2019, gli sbarchi risultano diminuiti di oltre la metà rispetto all’anno scorso. Migranti, Lamorgese a Salvini: 'Non c’è nessuna ...

La nave Alan Kurdi entra in acque italiane con 88 Migranti a bordo : “Cerchiamo riparo” : La Ong Sea Eye su Twitter: "Non ci è stato ancora assegnato un porto sicuro. Un altro capitolo buio per la fortezza Europa". Da sette giorni la Alan Kurdi, a bordo della quale si trovano 88 migranti, soccorsi nei pressi delle coste libiche, si trovava al largo della Sicilia orientale.Continua a leggere

Migranti - Lamorgese : “Nessuna invasione”. Salvini : “Sbarchi saliti a ottobre”. Ma aumento era cominciato ad aprile - con lui al Viminale : ” Non siamo di fronte ad alcuna invasione“. E’ netta, Luciana Lamorgese. Intervistata da La Repubblica, il ministro dell’Interno risponde con i dati alla retorica utilizzata da Matteo Salvini, che il 6 ottobre invitava il nuovo inquilino del Viminale a “un confronto in studio. Sono disponibile ad un confronto sui numeri con il ministro Lamorgese – affermava il segretario della Lega quel giorno – ...

La nave Alan Kurdi entra in acque italiane con 88 Migranti a bordo : "Cerchiamo riparo" : “Proprio ora siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde”. Lo annuncia la Sea Eye, la ong a bordo della Alan Kurdi.“Nonostante la soluzione diplomatica per le restanti 88 persone salvate a bordo della Alan Kurdi - continua il tweet -, non ci è stato ancora assegnato un porto sicuro. Un altro capitolo buio per la fortezza Europa”.

"Volete la casa? lottate con noi". Dai no global botte ai Migranti : Mauro Indelicato Pizzo sulle abitazioni occupate ed assegnate abusivamente, ritorsioni contro chi non partecipava alle riunioni del collettivo: ecco l'inchiesta sul Caab portata avanti a Milano Cinque arrestati, tre italiani, uno angolano ed uno rumeno, altri due indagati a piede libero: è questo il primo bilancio dell’operazione portata avanti nelle scorse ore dalla Polizia a Milano, in cui è stato sgominata una rete che assegnava ...

CAOS Migranti/ Patto con la Libia - ecco perché Zingaretti obbedirà a Di Maio : Il Pd seguirà Minniti e Di Maio, rinnovando gli accordi del 2017. Il problema sta nella componente immigrazionista "senza se e senza ma" che c'è nei dem

Migranti - Malta concede il porto alla Open Arms - resta in mare invece la Alan Kurdi : La nave spagnola consegnerà alla Marina de La Valletta le 15 persone soccorse due giorni fa in zona sar libica, a vuoto gli appelli della Ong tedesca

Migranti - Msf : “Le modifiche all’accordo Italia-Libia sono una contraddizione. Va superato” : "L’unica soluzione umanitaria possibile è superare del tutto il sistema di detenzione arbitraria, accelerare l’evacuazione di Migranti e rifugiati dai centri favorendo efficaci alternative di protezione, e porre fine al supporto dato alle autorità e alla guardia costiera libica che alimenta sofferenze, violazioni del diritto internazionale e l’odioso lavoro dei trafficanti di esseri umani, a terra e in mare": così Medici Senza Frontiere commenta ...

Per Minniti gli accordi con la Libia sui Migranti vanno cambiati. Non disdetti : “Gli otto articoli di quel Memorandum non sono le Tavole della Legge. Non è immodificabile. Resto però dell'avviso che non lo si possa cambiare in maniera unilaterale. Dobbiamo tentare delle modifiche concordate”. In un intervista a la Repubblica, l'ex ministro dell'Interno del governo Gentiloni replica così al quotidiano che gli chiede se non prova imbarazzo per il fatto che oggi il Pd è costretto a confrontarsi con quel Memorandum da lui ...

Di Maio ha annunciato delle modifiche all'intesa con la Libia sui Migranti : Il governo "sta lavorando per modificare in meglio il Memorandum d'intesa tra Libia e Italia" sulla gestione dei flussi migratori, "in particolare nella parte riguardante le condizioni dei Centri di detenzione". A pochi giorni dal 2 novembre, data in cui - in assenza di diverse indicazioni - il Memorandum si rinnoverà per altri tre anni, è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a rispondere in 'question time' alla Camera a quanti - ...

Migranti - Di Maio : “Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato - ma sarebbe dannoso interromperlo” : “Il Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato, ma è innegabile come abbia ridotto arrivi e morti in mare”. Lo ha detto Luigi Di Maio alla Camera dei deputati. Rispondendo al question time alla deputata di LeU Laura Boldrini che ha chiesto al governo di non rinnovare l’accordo firmato con Tripoli il 2 febbraio 2017 in materia di gestione dei flussi migratori, il ministro degli Esteri è stato netto: “Una ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'con rinnovo accordo Libia governo sceglie la violenza' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - “Fino a che punto i governi europei vogliono legittimare le milizie di un paese in guerra che agiscono in contiguità con trafficanti e torturatori?. Se lo chiede Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans in seguito al “codice di condotta” per le Ong e

Migranti : Open Arms - 'Italia si appresta a rinnovare accordi con trafficanti libici' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "I bambini sono la speranza e il futuro. Le autorità competenti continuano a non rispettare le convenzioni e non assegnano un porto di sbarco sicuro. L'Italia si appresta a rinnovare gli accordi con i trafficanti libici. Basta giocare con la vita delle persone". Così,

La nave Ocean Viking con 104 Migranti è arrivata a Pozzallo : E' finita dopo 11 giorni l'odissea per i 104 migranti della nave Ocean Viking che e' arrivata al porto di Pozzallo.