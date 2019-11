LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 0-1 | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | il canadese

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 CHE ROVESCIO DI! Grande rovescio lungolinea che tocca appena la riga. 30-0ricama sulle linee:ricorre al break ma palla in rete. 0-2 Fuori giri: sta giocando in maniera svogliata il francese. Confermato il break. 40-15 Ottima prima esterna del 20enne di origini israeliane. 30-0 Ennesimo errore di: appare difficile una rimonta per come sta giocando. 15-0 Ancora un diritto diagonale fulmineo di: il francese troppo statico in campo. 0-1 BREAK! Incredibile a: fischi per il francese. 30-40 Doppio fallo per: il francese concede una palla break. 15-30 Danza: grande tennis tattico sin qui. Prima risponde con il rovesci, poi, ecco il diritto lungolinea. 15-15 Ace di. 0-15 Grande difesa diprova il serve&volley ma ...

