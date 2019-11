Da 22 anni vive in un container | ora nonna Albertina rischia il processo

Marco Simoncelli - che vive in tanti progetti a 8 anni dalla morte : Il ricordo di SimoncelliL'addioIl papàIl ricordo di SimoncelliDa bambinoI primi trionfiIl 2008La MotoGPL'incidenteIl funeraleIl ricordo di SimoncelliIl ricordo di SimoncelliIl ricordo di SimoncelliIl ricordo di SimoncelliIl ricordo di SimoncelliMarco Simoncelli è morto di domenica, il giorno della gara, il giorno che ogni pilota aspetta. Lui più degli altri perché, da quando ancora non camminava, aveva un sogno solo: «andare forte sulle moto ...

Il Collegio 4 rivive i favolosi anni ‘80 - tra il Commodore 64 e Michael Jackson : Simona Ventura - Il Collegio 4 Il Collegio riparte su Rai 2. Domani sera prenderà il via la quarta edizione del docureality, non più ambientato negli anni ‘60 (1960, 1961 e 1968 sono state le annate delle prime tre edizioni) ma due decenni più tardi, nei favolosi anni ‘80, in cui molti genitori dei concorrenti frequentavano la scuola media. A cambiare, oltre all’arco temporale, sarà anche la voce narrante, con Simona Ventura ...

Edward Norton : «Mi sarebbe piaciuto vivere in Africa - negli anni ’20» : Affetto dalla sindrome di Tourette Lionel Essrog (interpretato da Edward Norton, che è anche il regista del film) deve fare i conti con l’omicidio del suo capo, e amico, Frank Minna. Le prime scene del film lasciano quasi intendere che Lionel sia una spia, o un subalterno di un boss della mafia italo americana. In realtà è un detective privato che si scontra con il suo disturbo ossessivo compulsivo, a difesa dei propri amici e delle proprie ...

Olanda - famiglia viveva da 9 anni in cantina : 'Aspettava la fine del mondo' : Dall'Olanda arriva la cronaca di una vicenda tanto incredibile quanto agghiacciante. A Ruinerwold (piccola frazione rurale del comune di De Wolden, in provincia di Drenthe) si è scoperto che un uomo di 58 anni ha obbligato sei ragazzi (aventi un'età compresa tra i 16 ed i 25 anni) a vivere nella cantina di una fattoria. I giovani sarebbero stati rinchiusi per nove anni in attesa della fine del mondo. La loro storia, ancora tutta da chiarire, è ...

Famiglia vive chiusa in cantina per nove anni : aspettava la fine del mondo : Chiusi nello scantinato della loro fattoria per nove anni, senza contatti con il mondo esterno, aspettando la fine del mondo: è vissuta così una Famiglia olandese, in una località isolata del centro del Paese, finché qualche giorno fa il figlio più grande, venticinquenne, non ha lasciato l’abitazione ed è comparso nel pub del villaggio più vicino raccontando confusamente i dettagli della vicenda su cui la polizia sta ora indagando. Diversi media ...

Famiglia vive chiusa in cantina per nove anni : aspettavano la fine del mondo : Chiusi nello scantinato della loro fattoria per nove anni, senza contatti con il mondo esterno, aspettando la fine del mondo: è vissuta così una Famiglia olandese, in una località isolata del centro del Paese, finché qualche giorno fa il figlio più grande, venticinquenne, non ha lasciato l’abitazione ed è comparso nel pub del villaggio più vicino raccontando confusamente i dettagli della vicenda su cui la polizia sta ora indagando. Diversi media ...

Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto che un gruppo di 6 persone viveva da anni in una cantina «in attesa della fine del mondo» : Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto un gruppo di sei persone – un uomo e i suoi cinque figli, ragazzi e giovani adulti – che da anni viveva isolato nella cantina di una fattoria «in attesa della fine del

Misteriosa scoperta in Olanda : una famiglia viveva segregata aspettando da nove anni la fine del Mondo : La vicenda ha ancora molti aspetti poco chiari: il gruppo era composto da sette persone dai 18 ai 58 anni. Il più anziano è stato arrestato

Pensa di aver seppellito la madre - la ritrova vive e vegeta dopo 15 anni : La storia è stata resa pubblica dal Daily Mail. Una donna Pensava di aver sepolto la madre la se le ritrovata dopo 15 anni viva e vegeta. E’ successo in Florida. Una donna perse la madre quando era adolescente e fu affidata a un’altra famiglia. La madre della donna in verità scomparve nel nulla da box Illinois quando la figlia aveva solo 15 anni. Pensava di aver seppellito la madre 15 anni fa, invece se la ritrova viva e vegeta ...

Martina - 28 anni e la sindrome di Down : lavora e vive da sola : Martina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la ...

Infanzia - per i pediatri un bambino calabrese vive due anni in meno di uno veneto : Secondo uno studio condotto dall'Associazione Culturale pediatri la probabilità di non sopravvivere nei primi giorni di vita di un neonato calabrese è quasi doppia rispetto a quella di un suo coetaneo nato a Treviso. Non solo: dopo essere nato e sopravvissuto alla prima settimana di vita, quest'ultimo ha una prospettiva complessiva di vivere due anni in più rispetto a uno calabrese..Continua a leggere

Pediatria : “Un bimbo calabrese vive 2 anni in meno di uno in Veneto” : Il luogo di nascita può ‘segnare’ il futuro di un bambino. Se infatti il numero di nati, in proporzione alla popolazione residente, è simile in Calabria e in Veneto, la probabilità di non sopravvivere nei primi giorni di vita di un neonato calabrese è quasi doppia rispetto a quella di un suo coetaneo veneto. Il Veneto è paragonabile alla Finlandia, la Calabria alla Grecia. Non solo: dopo essere nato e sopravvissuto alla prima ...

Vivendi chiede ai danni a Mediaset per Media for Europe : Ennesimo nuovo capitolo dello scontro tra Mediaset e Vivendi a poche settimane dal via libera alla nascita di Media for Europe (MfE), il primo progetto di televisione panEuropea. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, nella giornata di ieri il Biscione ha ricevuto l'atto di citazione in cui i francesi chiedono al tribunale di Milano di annullare la deliberazione approvata dall'assemblea.Il gruppo di Vincent Bollorè, azionista con il ...

La forza di Nichole - che a 17 anni ha un tumore raro : “Avevo il 15% di possibilità di sopravvivere” : La storia di Nichole, affetta da quando aveva 15 anni da una rarissima forma di tumore, il sarcoma di Ewing. Prima di scoprire la malattia, aveva avuto un crollo psicologico, poi, dopo essere rimasta quasi paralizzata a causa di una massa di circa 20 centimetri che le comprimeva il midollo, è stata operata e ha fatto 9 cicli di chemio: "Mi avevano dato il75% di possibilità di non farcela, ma io sono qui, sorrido e aiuto gli altri".Continua a ...