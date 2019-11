Come si potrebbe chiamare per Occhetto un nuovo partito di centrosinistra

Giovani campioni Come Soulè potrebbero arrivare in casa bianconera : Tutta la burocrazia è stata superata, pertanto il nuovo gioiello argentino Matias Soulé potrà essere tesserato e diventare finalmente un giocatore della Juventus. La dirigenza dei bianconeri con una mossa presso la Fifa ha fatto richiesta di tesseramento del calciatore. Appena sedici anni, Giovanissimo talento di Cordoba, dalla scorsa primavera ha avuto delle forti discussioni con il Velez Sarsfield. La causa di tutto questo è stato il mancato ...

Robot morbido che si muove Come un verme potrebbe rivoluzionare gli indumenti indossabili : I ricercatori della Faculty of Applied Science & Engineering dell’Università di Toronto hanno creato un Robot in miniatura che può strisciare con un movimento simile a quello di un verme. La tecnologia di base potrebbe un giorno trasformare le industrie dell’aviazione e dei dispositivi indossabili intelligenti. Il professor Hani Naguib e il suo gruppo di lavoro sono specializzati in materiali intelligenti. Una linea della loro ...

Terremoto Calabria : “L’evento di Catanzaro non è Come tutti gli altri - potrebbe innescare una serie di scosse” : “Il Terremoto che si è verificato ieri in Calabria, in provincia di Catanzaro, è su una struttura abbastanza conosciuta, legata alla flessura della placca ionica che si trova sotto la Calabria. Da un punto di vista storico-geologico, il Terremoto di riferimento è quello di Isca, sullo Ionio, del 1947“. A spiegarlo in esclusiva ai microfoni di MeteoWeb è il professor Antonio Moretti, geologo ed esperto di storia dei terremoti. Il ...

Call of Duty : Modern Warfare : alcune modalità Come Hardpoint potrebbero non essere disponibili il giorno del lancio : L'uscita di Call of Duty: Modern Warfare si avvicina a grandi passi, ma a quanto pare il gioco continua ad essere oggetto di discussione in rete, per via delle sue modalità, alcune delle quali potrebbero non essere disponibili al momento del lancio.Qualche giorno fa, già aveva fatto discutere l'esclusività per PS4 della modalità Special Ops Survival Mode, ora, secondo The Gaming Revolution, il titolo potrebbe non presentare alcune modalità come ...

Vi stuzzica l'idea di un Samsung Galaxy Note Fold con S Pen? Guardate Come potrebbe essere : Alla fine di aprile, Samsung ha depositato un brevetto presso l'USPTO per un "dispositivo elettronico e metodo per l'elaborazione dei gesti". Ecco i dettagli

Sarah Ferguson potrebbe fare la storia durante le nozze della figlia Beatrice : ecco Come : Sarah Ferguson potrebbe cambiare la storia. La Duchessa di York potrebbe fare la storia durante le nozze della figlia minore Beatrice, che sposerà il magnate della proprietà...

La sentenza dell’Ue su Facebook - e Come potrebbe cambiare internet : (foto: Chip Somodevilla/Getty Images) Dopo la sentenza sui cookie e quella sul diritto all’oblio, la Corte di giustizia europea è tornata con una sentenza che farà discutere e che influenzerà certamente le future politiche di Bruxelles sul digitale. Secondo la Corte infatti, un giudice ordinario potrà chiedere a Facebook di rimuovere tutti i post identici o equivalenti a un contenuto ritenuto illecito, addirittura in tutto il mondo qualora lo si ...

Come potrebbe reagire l'Europa dopo il "no" all'aumento dell'Iva : Il ministero dell'Economia a caccia dei 5 miliardi necessari per coprire le misure da inserire nella legge di bilancio. Ma le risorse che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione rischiano di essere un ostacolo nel dialogo con le istituzioni europee per avere maggiore flessibilità. "Gli incassi previsti dal contrasto all'evasione - sottolinea un esponente dell'esecutivo - potrebbero non incontrare il favore di Bruxelles che aveva chiesto ...

Ecco Come potrebbe essere l'interfaccia di LG con Android 10 : Il team di LG è già al lavoro sulla propria interfaccia utente personalizzata dedicata ad Android 10 e una serie di screenshot ci offre una sua anteprima

Italiani Come noi - l’ipotesi di tassa sui prelievi al bancomat : “Una follia - soldi nostri”. “Giusto - basta contanti. Misura antievasione che potrebbe funzionare” : “È una follia, una Misura illegittima e impraticabile“, dicono in molti. “Può essere utile, per contrastare l’evasione fiscale che passa attraverso i pagamenti in contante”, rispondono altri. La proposta di Confindustria di introdurre una tassa del 2% sui prelievi bancomat di somme superiori ai 1500 euro al mese, suscita più critiche che consensi tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. “È un furto ...

Mostra Bud Spencer - Fico : "Nessuno al governo potrebbe essere Come lui" - : "Nessuno può essere il Bud Spencer del governo italiano. Bud Spencer è un personaggio eccezionale. Sono cresciuto con i suoi film". Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda Bud Spencer, scomparso nel 2016, a margine della Mostra dedicata proprio all'attore. "Ringrazio la famiglia e tutti coloro che hanno organizzato questa Mostra. Bud Spencer è uno dei personaggi dell'anima. È stata un'epoca stupenda, fatta di grandi artisti, di grandi ...

Una Cometa appena osservata potrebbe essere il secondo oggetto spaziale mai scoperto proveniente dallo Spazio interstellare : Una cometa scoperta alla fine di agosto sta interessando numerosi astronomi, perché potrebbe essere il secondo corpo celeste mai osservato proveniente dall’esterno del nostro sistema solare, dopo ‘Oumuamua rilevato nel 2017. La presenza della cometa nel nostro sistema solare è

Android Auto potrebbe tornare Come una nuova applicazione su Android 10 : Google ha rilasciato una dichiarazione sulla sua pagina di supporto suggerendo che Android Auto potrebbe tornare nella forma di una nuova applicazione completa. potrebbe essere che la modalità di guida Assistant Driving Mode non sia ancora pronta per il debutto e di conseguenza Google potrebbe rilasciare una versione ottimizzata dell'attuale app Android Auto utilizzabile fino a quando Assistant Driving Mode non sarà pronta.

Belen e Stefano potrebbero sposarsi di nuovo - la Ventura : 'Mi propongo Come testimone' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia non soltanto dal punto di vista sentimentale ma anche professionale. Ieri sera, infatti, i due sono stati al timone della serata finale del Festival di Castrocaro trasmessa su Rai 2 dove tra le altre cose si sono lasciati andare anche a delle dediche d'amore importanti in diretta tv e si è parlato anche di un possibile secondo matrimonio, tanto che Simona Ventura si è già ...