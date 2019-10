Apple Tv+ il catalogo | For All Mankind | See e The Morning Show dal 1° novembre

Il giorno della Apple Tv+ - un anno di abbonamento gratis a nuovi clienti : Esce il primo novembre con quattro serie, un documentario e alcuni programmi per bambini. A 4,99 euro al mese. Il Ceo Apple Tim Cook assicura: "C'è molto in vetrina per gli amanti della grande narrazione"

Arriva Apple Tv+ : quanto costa vedere le migliori serie tv in streaming? : Ci siamo: il primo novembre debutta in Italia Apple Tv+, la tv in streaming che nelle intenzioni di Tim Cook dovrebbe fare concorrenza a Netflix, Amazon e ai sempre più numerosi player di uno dei settori strategici per l’economia hi-tech. Per farsi spazio tra i giganti, Apple ha chiamato a raccolta un bel po’ di stelle: da Jennifer Aniston, che sarà protagonista di una serie con Reese Witherspoon, alla mitologica Oprah Winfrey, fino a Jason ...

Dickinson - la storia della poetessa riletta in chiave pop su Apple Tv+ dal 1° novembre : Dickinson su Apple Tv+ la rilettura pop della vita di Emily. Trama, cast, trailer e info sulla serie. Apple Tv+ arriva anche in Italia potete visitare questo articolo per scoprirne tutti i dettagli e il funzionamento oltre alle schede dedicate alle serie tv che saranno inserite che trovate in questi giorni sul nostro sito. Tra i titoli in arrivo c’è Dickinson una commedia pop e ricca di musica dedicata alla poetessa americana. Creata da ...

The Morning Show : Jennifer Aniston protagonista della serie che lancia Apple TV+ : The Morning Show - Jennifer Aniston Apple lancia domani, 1 novembre 2019, la sua nuova app, con un catalogo di contenuti esclusivi e serie in prima tv. Quella scelta come baluardo si intitola The Morning Show, sarà disponibile in più di cento paesi e segna il ritorno alla serialità di un volto iconico, quello di Jennifer Aniston, ovvero Rachel Green di Friends. The Morning Show: tutto sulla nuova serie di Apple TV+ Dopo aver preso parte a quel ...

Dickinson su Apple Tv+ dall’1 novembre - cosa sapere sulla serie con Hailee Steinfeld : Il debutto di Dickinson su Apple TV+ è fissato per l'1 novembre, in concomitanza del lancio della nuova piattaforma di streaming. Dopo aver dato uno sguardo ai costi del servizio, ai dispositivi compatibili e alle serie disponibili, vediamo cosa aspettarci da questa rivisitazione volutamente anacronistica della vita di Emily Dickinson, grandioso talento letterario e tesoro nazionale americano. Trama, cast e personaggi di Dickinson su Apple ...

The Morning Show - Reese Whiterspoon e Jennifer Aniston dal 1° novembre su Apple Tv+ : The Morning Show, cosa succede dietro le quinte di uno Show del mattino? Trama, cast, trailer e info sulla serie. Apple Tv+ l’atteso servizio di streaming targato Apple pronto a sfidare Netflix è in arrivo anche in Italia. Il debutto è previsto per il primo novembre, debutto contestuale in circa 100 paesi, se per il prezzo potete visitare questo articolo, per i contenuti vi aiuteremo a capire cosa ci sarà con una serie di articoli dedicati ...

Apple Tv+ : come richiedere l’anno gratuito : Durante il Keynote di presentazione di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, Apple ha annunciato un’offerta molto interessante che riguarda la sua nuova piattaforma di streaming: Apple TV+. La data di lancio è fissata per leggi di più...

Apple Tv+ - tutte le serie tv in arrivo il 1° novembre : Mentre la guerra degli streaming attuali e futuri si fa sempre più agguerrita, c’è chi si prende avanti: debutterà infatti in tutto il mondo il prossimo 1° novembre Apple Tv+, la piattaforma che l’azienda di Cupertino ha voluto creare per rivaleggiare con grandi realtà come Netflix e anche come l’imminente Disney+ (che arriva negli Stati Uniti il 12 novembre invece da noi solo nel 2020). Ovviamente la forza di un servizio di ...

See - la serie con Jason Mamoa dall’1 novembre su Apple TV+ : See, la serie post apocalittica con Jason Mamoa in arrivo su Apple TV+ dall’1 novembre. Trama, cast, trailer e info sulla serie. Dopo aver presentato For All Mankind, passiamo in rassegna uno degli altri titoli che saranno disponibili su Apple TV+ a partire dall’1 novembre, giorno del lancio in Italia del servizio streaming. Una delle novità che si porterà dietro il servizio streaming è una serie post apocalittica dal titolo See, che ...

For All Mankind - la storia alternativa dell’allunaggio dal 1 novembre su Apple TV+ : For All Mankind, la serie che racconta la storia alternativa dell’allunaggio, dove sono i Russi ad aver “vinto”. Trama, cast, trailer e info sulla serie. Il servizio streaming della cosiddetta “mela morsicata“, Apple Tv+, sta per arrivare in Italia. Il debutto è previsto per il primo novembre, debutto contestuale in circa 100 paesi, se per il prezzo potete visitare questo articolo, per i contenuti vi aiuteremo a ...

La serie See di Apple Tv+ non è Il Trono di Spade - Jason Momoa : “Dimenticate Khal Drogo” : Guardando il trailer, la serie See di Apple TV+ potrebbe avere elementi in comune con Il Trono di Spade, ma Jason Momoa ha assicurato che si tratta di due prodotti molto diversi. Nel suo nuovo show, l'attore interpreta Baba Voss, il leader di una tribù post-apocalittica. Quando un virus letale ha ucciso la maggior parte della popolazione, i pochi sopravvissuti cercano di adattarsi in un mondo in cui ognuno vive in assoluta cecità - tranne due ...

Tutto su Apple Tv+ : data di lancio - costi - dispositivi e serie tv disponibili : Manca pochissimo al lancio di Apple TV+ e della sua prima ondata di produzioni originali on demand. La piattaforma dell'azienda di Cupertino debutta il primo novembre, pronta a dar battaglia a Netflix e Amazon Prime Video con un catalogo a dir poco invidiabile e prezzi concorrenziali. Chiariamoci le idee sui costi, i dispositivi compatibili e le serie tv presenti in catalogo riepilogando tutte le informazioni a nostra disposizione. Quanto ...

Little Voice - annunciato il cast della serie di J.J. Abrams e Sara Bareilles per Apple Tv+ : Little Voice, la serie musicale di J.J. Abrams e Sara Bareilles annuncia il cast. La produzione è in corso a New York. Apple TV+ ha annunciato il cast della serie Little Voice, prodotta da J.J. Abrams con la cantante Sara Bareilles e Jessie Nelson. Il cast è composto maggiormente da attori emergenti come Brittany O’Grady (Star), Shalini Bathina, Sean Teale (The Gifted) e Calton Ryan (Homeland). Tra gli altri nomi coinvolti: Samrat ...

Lisey’s Story - Clive Owen nel cast della serie scritta da Stephen King per Apple TV+ : Lisey’s Story, Clive Owen sarà protagonista, insieme a Julianne Moore, della serie Apple TV+ prodotta e scritta da Stephen King. La strategia di produzione produzione di Apple TV+ sembra ormai chiara: serie tv con grande cast, costose, dal feel cinematografico, e soprattutto potenziali nuove hit globali. Lo deduciamo dai trailer che il servizio streaming ha rilasciato ultimamente in vista del debutto, anche in Italia, previsto l’1 ...