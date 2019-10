“Una nullità” Chiara Giordano | la ex di Raoul Bova racconta tutto il suo dolore c’è di

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 31 ottobre 2019)a cuore aperto parla delche ha dovuto sopportare per la fine del matrimonio con. Figlia di due noti avvocati – Francescoe Annamaria Bernardini De Pace –è stata da sempre una ragazza molto studiosa. Quando era piccina il suo sogno era diventare veterinaria e, grazie alla costanza e alla determinazione, ha raggiunto il suo obiettivo e oggi, dopo un brillante percorso universitario, fa proprio la veterinaria. Ovviamenteè divenuta celebre per la sua storia con. Il mitico attore italiano aveva perso la testa pernel lontano 1997 e, per stare con lei, aveva lasciato l’allora fidanzata Romina Mondello (attrice ed ex ragazza di Non è la Rai). Della storia trasi parlò fin troppo mai cercarono sempre di preservare la loro privacy. Ma dopo 13 anni d’amore e due ...

Notiziedi_it : Chiara Giordano: “Quando tuo marito va via con una più giovane ti senti una nullità” - LaDonnola : @Gaetano38397120 @matteosalvinimi Se il Ministro é Lamorghese altroché ! E poi Salvini secondo te querela una null… - Christi04194772 : @68Bersani Rubio, potevi fare televisione alla grande ma hai scelto di fare politica? Sei una nullità come tutta la… -