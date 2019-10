Serena Grandi | “Da piccola un prete costringeva me e una mia amica a baciarci”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “L’età circa era 7 o 8 anni, noi stavamo facendo catechismo, c’era questa preparazione. Eravamo io e questa amichetta e ilinsisteva sempre ad andare in Parrocchia anche al di fuori dal catechismo, ci prendeva dalla testa e cia baciarci, ci prendeva per mano, ci accarezzava“. A rivelarlo in diretta a Mattino 5 è l’attrice, che ha deciso di raccontare un episodio del suo passato, quando da bambina è stata vittima di molestie da parte di unche laa baciare un’amichetta in sua presenza. “È una cosa che è rimasta molto impressa tant’è che dissi a mia madre la verità e lei mi fa: ‘Lo sai che l’hanno mandato via perché con il passare dell’anno era diventato sempre più pesante?'”. L’attrice ha raccontato poi a Federica Panicucci che da allora, da quello “strascico di porcheria che avevo sentito, non voglio ...

