Libia | Di Maio | “Con rinnovo Memorandum complici su violazioni diritti umani? Si può

Di Maio ha annunciato delle modifiche all'intesa con la Libia sui migranti : Il governo "sta lavorando per modificare in meglio il Memorandum d'intesa tra Libia e Italia" sulla gestione dei flussi migratori, "in particolare nella parte riguardante le condizioni dei Centri di detenzione". A pochi giorni dal 2 novembre, data in cui - in assenza di diverse indicazioni - il Memorandum si rinnoverà per altri tre anni, è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a rispondere in 'question time' alla Camera a quanti - ...

Di Maio : "Gli accordi con la Libia migliorabili ma vanno rinnovati". Deputati Pd - Leu e Iv : "Sospendere intese" : Il ministro degli Esteri propone la convocazione della commissione italo-libica Venticinque parlamentari di sinistra chiedono l'immediata sospensione degli accordi

Di Maio : "Gli accordi con la Libia possono essere migliorati ma una riduzione dell'assistenza italiana significherebbe più partenze e più tragedie in mare" : Al question time il ministro degli Esteri propone la convocazione della commissione italo-libica per valutare eventuali future modifiche ma intanto il Memorandum verrà confermato. Lamorgese riferirà la prossima settimana alla Camera

Migranti - Di Maio a Boldrini : “Interrompere accordo Libia sarebbe vulnus politico. Modificheremo in meglio il memorandum” : “Il governo intende lavorare per modificare in meglio i contenuti del memorandum d’intesa con la Libia, con particolare attenzione ai centri e alle condizioni dei Migranti. Ma un’eventuale denuncia del memorandum rappresenterebbe un vulnus politico in una fase già delicata. Lavoriamo per migliorarlo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde a un’interrogazione parlamentare della deputata Pd Laura ...

Migranti - Di Maio : “Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato - ma sarebbe dannoso interromperlo” : “Il Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato, ma è innegabile come abbia ridotto arrivi e morti in mare”. Lo ha detto Luigi Di Maio alla Camera dei deputati. Rispondendo al question time alla deputata di LeU Laura Boldrini che ha chiesto al governo di non rinnovare l’accordo firmato con Tripoli il 2 febbraio 2017 in materia di gestione dei flussi migratori, il ministro degli Esteri è stato netto: “Una ...

Italia-Usa - Dazi e Libia al centro del colloquio Di Maio-Pompeo : Dazi, Libia, sicurezza, accordi commerciali. Questi i temi al centro dei colloqui del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, da ieri a Roma

I mercenari russi in Libia saranno più efficienti di Di Maio all’Onu : Roma. Nella prima settimana di settembre un centinaio di mercenari russi è arrivato in Libia per combattere a fianco delle forze del generale Khalifa Haftar, che da sei mesi assedia la capitale Tripoli per cacciare il governo di Accordo nazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite. La fonte della noti

Onu - la campagna di Libia del ministro Di Maio : Di Maio va a lezione di francese. Politica, non linguistica. Perché il riavvicinamento italo-francese con la formazione del governo giallorosso non significa che Parigi abbia archiviato la sua determinazione ad avere la leadership europea sulla Libia. Ufficialmente, le dichiarazioni del neo titolare della Farnesina e del suo omologo al Quai d’Orsay, Jean-Yves Le Drian, racconta di una convergenza d’intenti che fa ben sperare. ...

Migranti - Conte : ?ora l’Italia non è più sola. Di Maio : stabilizzare la Libia per fermare partenze : Nel suo discorso alle Nazioni Unite, il presidente del Consiglio ha sottolineato la «svolta» su scala europea nella gestione dei flussi migratori. Fra gli altri temi toccati le riforme, la situazione libica e l’emergenza climatica

Libia - Di Maio : cessate fuoco e integrità : 4.32 L'Italia è da sempre a favore dell'unità, sovranità e integrità territoriale della Libia". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ai colleghi del G7, durante la cena a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. "Vanno create le condizioni per il rilancio del processo politico, focalizzando l'attenzione sul raggiungimento di un cessate il fuoco duraturo,accompagnato da un meccanismo di monitoraggio e dall'attuazione di ...

Onu - Conte e Di Maio puntano sulla Libia e sul filoatlantismo : Il Palazzo di Vetro come sede d’esami. Esami impegnativi per il “nuovo Conte” e per il debuttante sullo scenario della grande politica internazionale (l’annuale Assemblea Generale delle Nazioni Unite): il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Forte dell’endorsement per l’amico “Giuseppi” di Donald Trump e del riavvicinamento dei maggiori partner europei, il presidente del Consiglio prova a far ...

Migranti - Di Maio : “Stabilizzare la Libia è una nostra priorità - ma no a interventi militari” : Il ministro degli Esteri Di Maio da Assisi ha annunciato che a giorni ci saranno novità importanti sui rimpatri: "Dobbiamo evitare che il susseguirsi di notizie di un possibile accordo sulla redistribuzione in Ue permetta ai trafficanti di uomini di convincere tanti disperati a salpare dalla Libia".Continua a leggere

Libia : Di Maio - ‘soluzione crisi è dovere morale e impegno politico governo’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Trovare una soluzione alla crisi libica è un dovere morale e un impegno politico di questo governo. Dall’inizio dell’offensiva su Tripoli il conflitto in Libia ha prodotto più di 1.100 vittime a cui si aggiungono centinaia di migliaia di sfollati. Il popolo libico sta pagando un prezzo altissimo, con difficoltà di accesso a cibo, acqua e servizi essenziali”. Lo ha affermato il ...