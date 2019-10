La Camera approva l’inchiesta per l’impeachment di Trump

USA - la Camera approva le procedure per l’impeachment a Trump : Con 231 voti a favore e 194 contro la Camera dei Rappresentanti ha approvato le procedure per avviate l'impeachment nei confronti di Donald Trump, che ha commentato: "E' la più grande caccia alle streghe della storia degli Stati Uniti". Trump avrebbe esercitato pressioni indebite sul governo ucraino affinché indagasse sul Joe Biden, possibile candidato democratico nella corsa alla Casa Bianca.Continua a leggere

Camera Usa approva sanzioni contro la Turchia e riconosce il genocidio armeno - ira di Ankara : Doppio schiaffo ad Ankara con i deputati americani che hanno approvato due risoluzioni di condanna nei confronti del Paese di Erdogan. Da parte sua, la Turchia ha bollato l'iniziativa come una decisione "ad uso interno, priva di qualunque base storica e giuridica"Continua a leggere

Legge Salva Mare approvata alla Camera : 242 a favore - si astengono Lega - Fi e FdI. Costa : “Primo passo per liberare acque dai rifiuti” : La Camera approva la Legge Salva Mare. Con 242 voti a favore e 139 astenuti (Forza Italia, Lega, e Fratelli d’Italia) il testo che adesso passerà all’esame del Senato si pone l’obiettivo di favorire la raccolta dei rifiuti e in particolare della plastica in Mare e nelle acque interne, come fiumi e laghi, assimilandoli ai rifiuti urbani con tanto di riciclaggio delle plastiche raccolte. La proposta introduce delle disposizioni ...

La Camera approva il Def - per soli tre voti : Dopo il Senato anche la Camera ha dato il disco verde alla Nota di aggiornamento al Def. Welfare, famiglia e investimenti. Sono i pilastri su cui poggia il provvedimento, insieme alla digitalizzazione e alla lotta all'evasione fiscale che, ha assicurato il viceministro all'Economia Laura Castelli, "sarà centrale" nell'azione del governo. "Se le forze politiche si ascoltassero - ha aggiunto l'esponente del Movimento 5 stelle - capirebbero che ...

La Camera approva la Nadef per soli 3 voti. L'opposizione alla maggioranza : "Riflettete" : Dopo il Senato anche la Camera ha dato il disco verde alla Nadef. Welfare, famiglia e investimenti sono i pilastri su cui poggia il provvedimento, insieme alla digitalizzazione e alla lotta all’evasione fiscale che - ha assicurato il viceministro all’Economia Laura Castelli - “sarà centrale” nell’azione del governo. L’esito del voto potrebbe però avere delle ripercussioni sulla maggioranza. ...

Taglio dei parlamentari - la Camera approva a larga maggioranza : i parlamentari passeranno da 945 a 600 : Trattandosi di una proposta di legge di modifica della Costituzione, l'esame ha previsto quattro letture parlamentari (una doppia lettura conforme di Camera e Senato). Il ddl modifica gli articoli 56, 57 e 59 della costituzione

La Camera ha approvato definitivamente il taglio del numero dei parlamentari : Con 553 voti a favore e 14 contrari, nell'ultimo dei quattro passaggi parlamentari previsti per le riforme costituzionali: ma non è ancora legge

