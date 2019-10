Juventus | verso il Torino | Pjanic sarebbe in dubbio | nessun problema per Higuain

Juventus - verso il Genoa : problemi fisici per Pjanic - Ramsey e Douglas Costa : Juventus-Genoa è la sfida utile per ripartire, tornare alla vittoria e continuare a mantenere la vetta in serie A. I bianconeri, reduci dal non brillante 1-1 contro il Lecce, sperano nel fattore Stadium per ritrovare i tre punti. Sarri deve però valutare con attenzione almeno tre situazioni. Pjanic, Ramsey e Douglas Costa hanno problemi fisici, per loro saranno decisivi i prossimi giorni alla Continassa. Nessun guaio grosso invece per Gonzalo ...

Juventus verso la trasferta di Lecce : rebus Ramsey - Costa spera nel recupero : Lecce-Juventus di questo sabato 26 ottobre alle ore 15 proietta i bianconeri nuovamente sul campionato. Dopo le vittorie con Bologna e Lokomotiv Mosca, gli uomini di Sarri si presenteranno al Via del Mare per restare davanti a tutti nella classifica di serie A. L’occasione è ghiotta per continuare la marcia dei Campioni d’Italia, imbattuti in partite ufficiali in questa stagione, e vincenti per sette volte di fila tra campionato e Champions ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic verso lo United con lo stipendio dimezzato (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus sta per risolvere uno dei suoi “casi” più spinosi. Secondo gli ultimi rumors in arrivo dall’Inghilterra sarebbe ben avviata la trattativa per portare Mario Mandzukic al Manchester United. Una notizia che cambia gli scenari dopo che nei giorni scorsi, sempre i giornali inglesi, avevano annunciato una frenata abbastanza decisa. Una notizia che non piacerà al Milan e all'Inter che sembravano essere entrate ...

Champions League - verso Juventus-Lokomotiv Mosca : Bernardeschi potrebbe essere titolare : Archiviata la finestra riservata alle Nazionali e dopo la sospirata ripresa dei vari campionati, è tempo di ritornare in campo per i protagonisti della Champions League. In particolare la Juventus di Maurizio Sarri è impegnata stasera, martedì 22 ottobre, alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino contro i russi del Lokomotiv Mosca. Un match che potrebbe già essere decisivo Le prime due partite del gruppo D hanno visto i bianconeri ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Champions League 2019-2020 : i bianconeri a caccia dei tre punti per avviarsi verso la qualificazione : La Juventus va a caccia di punti pesanti nella terza giornata del Gruppo D della Champions League 2019/2020. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di mister Maurizio Sarri domani sera alle ore 21.00 ospiteranno i russi della Lokomotiv Mosca con l’obiettivo di conquistare una vittoria che farebbe compiere un ulteriore passo in avanti ai campioni d’Italia verso la qualificazioni agli ottavi di finale. La situazione nel ...

Juventus - verso la Lokomotiv Mosca : russi decimati in attacco - Ramsey può recuperare : Juventus-Lokomotiv Mosca riapre la Champions League bianconera, venti giorni dopo il rotondo 3-0 rifilato al Bayer Leverkusen. Allo Stadium martedì sera arrivano i russi primi in classifica in patria insieme allo Zenit. La squadra ex-sovietica secondo molti doveva essere la cenerentola del girone, ma la vittoria all’esordio a Leverkusen ha cambiato le carte in tavola. Per la Juve non sarà una gara semplice ma è ovvio che i favori del pronostico ...

Juventus - due ballottaggi verso il Bologna : Higuain - Dybala e Buffon - Szczesny : Quest'oggi la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la sfida contro il Bologna. Maurizio Sarri, questo pomeriggio, ha provato la formazione che schiererà domani e non dovrebbero esserci grandi novità, anche se al momento restano aperti due ballottaggi che verranno risolti solo dopo la rifinitura di sabato mattina. Al momento, il tecnico juventino sembra intenzionato a confermare gran parte degli uomini visti prima della pausa a ...

Juventus - Mandzukic verso il Manchester United : i bianconeri chiedono 11 - 5 milioni di euro : Indiscrezione di mercato clamorosa dall'Inghilterra. Secondo quanto riferito dal Daily Express, l'attaccante croato della Juventus Mario Mandzukic, ormai relegato ai margini della rosa dal tecnico Maurizio Sarri, ha raggiunto un accordo per il suo trasferimento al Manchester United nella finestra di

Juventus - verso il Bologna : Danilo e De Sciglio possono farcela - Ramsey a rischio : Juventus-Bologna sarà il terzo anticipo dell'ottava giornata di serie A e si giocherà sabato 19 ottobre alle ore 20,45. Il campionato ritorna con i bianconeri in cima alla classifica e pronti ad un nuovo scatto per continuare la corsa verso lo Scudetto. Di fronte si troveranno una squadra in netta difficoltà in questo periodo, da quattro giornate i rossoblu non riescono a vincere (2 pareggi e 2 sconfitte). Maurizio Sarri deve ancora decidere la ...

Juventus - non solo Cuadrado : un pilastro bianconero verso il rinnovo : Juventus – Presto la Juventus potrebbe aprire le trattative per il rinnovo di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è in scadenza nel giugno 2021. Infatti, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il club bianconero avrebbe intenzione di anticipare i discorsi per il prolungamento visto che si tratterebbe anche di un ruolo delicato e che meriterebbe la massima attenzione. Juventus, Szczesny verso il rinnovo La Juve offrirebbe 4 ...

Juventus - le probabili scelte di Sarri verso l'Inter : Ramsey dovrebbe essere titolare : Questo pomeriggio la Juventus si è allenata per preparare la sfida contro l'Inter che mette in palio il primato provvisorio in Serie A. Al termine della seduta i bianconeri hanno lasciato Torino per dirigersi a Milano e proseguire la marcia di avvicinamento alla gara di domani sera. Maurizio Sarri per questo match ha convocato 20 giocatori, fra i quali mancano all'appello Danilo, Mattia De Sciglio, Douglas Costa e il lungodegente Giorgio ...

Serie A - verso Inter-Juventus : Ramsey favorito su Bernardeschi nel probabile 11 bianconero : Si avvicina sempre di più il giorno del big match della settima giornata di Serie A Inter-Juventus. Una sfida, quella in programma domenica sera, che potrebbe essere molto importante, sia per quanto riguarda il primo posto della classifica, ma anche a livello psicologico per capire quale delle due squadre sarà la favorita numero uno per lo scudetto. Inter-Juventus è una partita che però va al di là del campo, vista la rivalità tra le due ...

Juventus - in UCL si va verso la conferma di Ramsey : ballottaggio Higuain- Dybala : Questo pomeriggio, la Juventus si è allenata per preparare la gara contro il Bayer Leverkusen. Maurizio Sarri per il match di domani sera ha un solo dubbio di formazione che scioglierà solo nelle prossime ore. Infatti, il tecnico juventino è intenzionato a confermare il 4-3-1-2 e nel ruolo da trequartista schiererà ancora Aaron Ramsey. Il gallese agirà a sostegno delle due punte che saranno Cristiano Ronaldo e uno fra Paulo Dybala o Gonzalo ...

Verso Brescia-Juventus : riposa CR7 - Matuidi imprescindibile : La Juventus si prepara alla sfida con il Brescia e Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa prepartita tenutasi alle ore 13:30 in vista della trasferta di Brescia. L’allenatore toscano ha sottolineato come sia cruciale, specialmente nella fase iniziale della stagione e fitta di impegni, trovare una continuità di gioco e di minutaggio per tutti i calciatori della rosa, che permetta loro di esprimersi ...