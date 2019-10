Il melograno | il potere incredibile racchiuso in un frutto

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Ilè undalle proprietà incredibili: innanzitutto è un toccasana per il cuore, pulisce le arterie, ha unantiossidante e contiene tantissime vitamine. Ilviene, infatti, usato per curare numerose malattie e di lui si usano i semi, i fiori ma anche la corteccia, oltre, chiarament,e al succo. Dicevamo che fa benissimo al cuore, infatti partecipa a ridurre il rischio di avere un infarto sia agevolando il flusso del sangue nella direzione del cuore sia tenendo pulite le arterie. Una rivista scientifica, la Atherosclerosisha ha appunto confermato la capacità deldi tenere pulite le arterie eliminando il rischio di avere un infarto, o in generale problemi cardiaci. Ilè, inoltre ricco di vitamina C, vitamina B5 cioè l’acido pantotenico, i fenoli naturali, il potassio, la vitamina A, la vitamina E e l’acido folico. In ...