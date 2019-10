Il fascino indiscreto dello stop-motion da Tim Burton a Henry Selick

Fonte : domanipress

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Nel 1933, con il film King Kong, il cinema Hollywoodiano usufruisce dell’appena arrivata tecnica del sonoro per creare nuovi effetti uditivi, ma in particolare si fa strada una vecchia metodologia di creazione delle immagini spettacolari: lo. Questa particolare modalità di animazione consiste nel fotografare un determinato oggetto inanimato, cambiandone la posizione foto dopo foto. In questo modo lo scorrimento veloce delle fotografie rende il suddetto oggetto come in movimento continuo che sembra quasi sembrare autonomo. Una tecnica che risale a ben prima dell’invenzione del cinema stesso, infatti è proprio dal susseguirsi delle immagini fotografate che nasce la scena dinamica così come la conosciamo noi. Con gli anni locambiò e venne prima unito alla ripresa classica, poi perfino una tecnica singola che risulta utilizzata esclusivamente per scelta di regia. Il ...

palermo_renzo : @AntoMarinelli30 io lo chiamo il FASCINO INDISCRETO DELLA POLITICA. TRA PRIMATO E SUPERSTIZIONE.Sul tema ci ho anch… - Meadmandedeg : @DeviStareCalmo Forse è il fascino indiscreto della saccapoche. Semplice, immediato e di sicuro effetto. Forse... -