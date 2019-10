Emma confessa | “Sono affaticata | ma non mollo”

Fonte : dilei

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Coraggiosa, unica e incredibilmente forte,racconta come sta dopo la malattia e svela di sentirsi, ma decisa a portare avanti la promozione del suo album Fortuna. Un disco che segna un nuovo inizio per l’artista salentina dopo la lotta contro il tumore.ha incontrato i fan a Bisceglie, in una delle tante tappe per raccontare la nascita di Fortuna, ma anche per parlare un po’ di sè. Qualche giorno fa, a Roma, la Marrone aveva ricevuto una sorpresa da Maria De Filippi, che l’aveva abbracciata sul palco, emozionando il pubblico. Poco dopo la cantante aveva fatto divertire tutti imitando Belen e citando l’ex Stefano De Martino. Nella tappa in Puglia,ha risposto alle domande delle persone presenti nel pubblico che le chiedevano come stesse. Secondo quanto riportato da alcuni fan, l’artista avrebbe risposto:. Il mio ...

naliemma4ever : RT @salento_news: Emma Marrone si confessa per la prima volta dopo un periodo di stop: “Non ho voluto mostrare il mio dolore” - LuciaFerraroEM : RT @salento_news: Emma Marrone si confessa per la prima volta dopo un periodo di stop: “Non ho voluto mostrare il mio dolore” - alba_nistico : RT @salento_news: Emma Marrone si confessa per la prima volta dopo un periodo di stop: “Non ho voluto mostrare il mio dolore” -