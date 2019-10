Dickinson | la storia della poetessa riletta in chiave pop su Apple Tv+ dal 1° novembre

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 31 ottobre 2019)suTv+ la rilettura popvita di Emily. Trama, cast, trailer e info sulla serie.Tv+ arriva anche in Italia potete visitare questo articolo per scoprirne tutti i dettagli e il funzionamento oltre alle schede dedicate alle serie tv che saranno inserite che trovate in questi giorni sul nostro sito. Tra i titoli in arrivo c’èuna commedia pop e ricca di musica dedicata allaamericana. Creata da Alena Smith, la serie è prodotta da wiip e Anonymous Content per. Prima di scoprire tutti i dettagli ecco il trailer: La tramaè una comedy con episodi da 30 minuti che racconta in modo audace, moderno e contemporaneo la vitagiovaneEmily. Attraverso i suoi occhi saranno esplorati tutti i limiti di sesso, familiari,società del XIX secolo. Modalità di rilascio e altre Info Episodi stagione 1: 10 da ...

Maya97156911 : RT @BanciMonica: E vennero a trovarci le prime luci del mattino come se fossero le prime parole di una storia d'amore. Emily Dickinson - Rada00563645 : RT @BanciMonica: E vennero a trovarci le prime luci del mattino come se fossero le prime parole di una storia d'amore. Emily Dickinson - Rada00563645 : RT @BanciMonica: E vennero a trovarci le prime luci del mattino come se fossero le prime parole di una storia d'amore. Emily Dickinson -