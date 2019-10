Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio Ospedale Columbus | a rischio il futuro di 750

Filca Cisl Lazio : lunga lista di morti in cantiere continua a crescere : Roma – “Due morti e quattro feriti in una settimana tra i cantieri edili del Lazio. Sette le vittime dall’inizio dell’anno. Mentre la politica, a tutti i livelli, continua a fare le sue strategie di governo ed a occuparsi dei massimi sistemi con scarsi risultati, in edilizia si continua a morire”. Lo scrive in una nota il Segretario generale della Filca Cisl del Lazio, Fabio Turco. “La causa dei troppi ...