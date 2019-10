Caos al concerto di Sting che inizia con un’ora di ritardo | “colpa” del biglietto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lo scorso 1° luglio sono entrate in vigore le normative sui biglietti nominali per gli spettacoli dal vivo, dopo gli scandali sul secondary ticketing e le conseguenti discussioni su come regolamentare gli accessi. Live Nation Italia – la più grande organizzazione per quanto riguarda la musica dal vivo sul nostro territorio – era attesa al varco: ildial Forum di Assago di martedì 29 ottobre era infatti il primo evento organizzato da Live Nation nel nostro Paese dopo l’entrata in vigore della legge sulnominale. Le code e i tempi di attesa sono stati lunghissimi, sia ai cancelli d’ingresso sia agli info point. Ilto condi, e parecchie persone non hanno potuto accedere all’evento perché non in regola con le nuove norme. Secondo l’organizzazione, ildiera un importante test sull’applicabilità della ...

