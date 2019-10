Atac | grande partecipazione a gara per fornitura 100 bus ibridi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Roma – Si è conclusa con un successo la fase preliminare dellaindetta dae finanziata con fondi propri, per ladi 100 autobus. Alla procedura, che ha per oggetto lae il servizio di full service manutentivo per 100 autobus classe I urbani da 12 metricon motorizzazione diesel euro 6, hanno chiesto di partecipare i principali produttori internazionali di autobus. Le richieste didovranno ora essere vagliate dalle strutture tecniche di, che dovranno deliberare sulla loro ammissibilità, pre-requisito per l’inizio della fase di aggiudicazione. La fase di aggiudicazione. La commissione aggiudicatrice procederà con la valutazione tecnica delle proposte ammesse, che comprende anche la prova statica e dinamica di un prototipo messo a disposizione dagli offerenti. Una volta conclusa questa fase si potrà procedere alla ...

