Whirlpool congela la cessione dello stabilimento di Napoli | stop ai licenziamenti

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Niente piùdidella. Il dietrofront dell’azienda è stato annunciato dal ministroSviluppo economico Stefano Patuanelli, con un video su Facebook. La multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici ha confermato che la produzione di lavatrici non smetterà e che non si procederà con il licenziamento collettivo dei dipendenti di. “Ora ci sono le condizioni per sederci a un tavolo con le parti sociali per provare a trovare una soluzione industriale, anche con un impegno del governo per lo” ha detto il ministro. In una nota laha dunque confermato “di essere pronta a ritirare la procedura di trasferimento del ramo d’azienda, a non procedere con il licenziamento collettivo dei dipendenti die a continuare la produzione delle lavatrici. La decisione, condivisa ...

