UFC 244 | Masvidal vs Diaz a New York | domenica 3 novembre in streaming su DAZN

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Si preannuncia come uno degli eventi più scoppiettanti della stagione l'imminente UFC 244, in programma sabato 2al Madison Square Garden di New. Il main event della serata è costituito dalla sfida tra i pesi welter Jorgee Nate, due atleti molto seguiti e garanzia di spettacolo. Sfida tra 'duri' con vista su Conor McGregor A differenza di quanto accade spesso prima di un match, i due contendenti hanno da sempre mostrato profondo rispetto reciproco. Solo pochi giorni fa la sfida ha rischiato di saltare in quanto Nateè risultato positivo ad un test antidoping. Con il match a forte rischio,ha subito difeso il collega, credendo nella sua innocenza. La situazione si è poi risolta quando UFC ha confermato il match, spiegando che la sostanza trovata nel sangue di(SARM) è stata trovata in concentrazioni molto basse e che era presente negli ...

