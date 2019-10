Auto si ribalta in incidente stradale: muore bimbo di 3 anni

Pescara - perde il controllo dell’Auto e si ribalta : il figlio di 3 anni - sbalzato fuori - muore : Tragedia a Rosciano, in provincia di Pescara, dove un bambino di soli tre anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'automobile guidata da sua madre, una donna di 32 anni. Nella vettura anche un'altra figlia, di 6 anni, e lo zio, di 31 anni, fortunatamente rimasti illesi.Continua a leggere

Via del Muro Torto - Auto si ribalta. Traffico in difficoltà : Roma – Incidente su viale del Muro Torto in direzione Piazzale Flaminio, all’altezza di Viale del Galoppatoio. Alle 17.15 circa, una Peugeot 207, forse a causa dell’alta velocita’, si e’ ribaltata finendo contro un’altra auto. Ferito il conducente del mezzo cappottato, un uomo che e’ stato trasportato in codice rosso al Policlicnico Umberto I, anche se le sue condizioni non sarebbero critiche. Sul posto ...

Incidente - Auto si ribalta sulla Vittoria Gela : Incidente stradale oggi pomeriggio sulla SS 115, la Vittoria Gela. Un’auto, una utilitaria, si è ribaltata sulla strada forse a causa della pioggia

Roma - Auto si ribalta : 21enne muore in incidente : Un ragazzo di 21 anni è morto stanotte a Roma in un incidente stradale. La vettura su cui viaggiava si sarebbe ribaltata su via Cristoforo Colombo, per cause in via di accertamento, intorno alle ore 1:30. Nell’auto c’erano altri quattro coetanei del giovane deceduto, tre ragazze e un ragazzo: per loro nessuna conseguenza grave, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice verde per i controlli del caso.Sul posto con il 118 è ...

Tragico incidente nella capitale : l’Auto si ribalta nella notte - 5 ragazzi a bordo. Morto 21enne : notte di sangue nella capitale: nella notte di venerdì intorno all’una e mezza una vettura si è ribaltata, la vittima un ragazzo appena 21enne. L’incidente sarebbe avvenuto sulla Cristoforo Colombo ed uno dei cinque ragazzi coinvolti sarebbe Morto sul colpo. Le dinamiche sono ancora da accertare, ma pare che per una qualche ragione ancora non chiara la macchina si sia ribaltata. I giovani viaggiavano su una Chevrolet Matiz in zona Eur, poco ...

Oristano - si ribalta con l’Auto insieme alla figlia : muore mamma di 37 anni dopo 3 giorni di agonia : Claudia Mura, la giovane mamma che martedì scorso è finita fuori strada mentre viaggiava in auto insieme alla figlia di 16 anni, è deceduta ieri sera dopo tre giorni di agonia. La donna è morta all'ospedale di Sassari, dove era arrivata in stato di coma. Inutili i tentativi dei medici di salvarle la vita.Continua a leggere

Roma - si ribalta Auto : morto 21enne : 9.45 Incidente mortale nella notte a Roma. Un'auto con a bordo cinque ragazzi si è ribaltata intorno all'1.30 su via Cristoforo Colombo. La vittima è un ragazzo di 21 anni,mentre gli altri quattro sono stati trasportati in ospedale in codice verde. A bordo c'erano tre ragazze e due ragazzi di circa 20 anni. Da chiarire le cause per cui l'auto si è ribaltata. A quanto riferito dalla polizia locale del gruppo Monteverde, che si occupa dei ...

Incidente a Castell’Arquato - Auto esce di strada e si ribalta in un campo : morto 32enne : Incidente lungo la Provinciale che collega Carpaneto a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza: un uomo di 32 anni ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi più volte e finendo in un campo. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dalle lamiere. Indagini delle forze dell'ordine per ricostruirne la dinamica.Continua a leggere

Autocisterna si ribalta - gasolio sulla carreggiata : A14 chiusa per ore tra Canosa e Andria : L'incidente stradale nel tratto pugliese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Il mezzo pesante si è rovesciato completamente su un fianco con conseguente sversamento di gasolio sulla carreggiata. Per ore il tratto è stato completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, poi riaperto ma con cambio di carreggiata . Diversi chilometri di coda.Continua a leggere

Apocalisse in Autostrada. Si ribalta cisterna - poi le fiamme : 45 morti : Tragico incidente in Nigeria dove dopo l’esplosione di un’autocisterna sono morte 45 persone. L’incidente è avvenuto sull’autostrada che porta al capoluogo Makurdi: il mezzo, ribaltatosi, ha iniziato a perdere carburante, cosa che ha attirato le persone nelle vicinanze accorse per raccogliere il liquido. Poco dopo l’esplosione che ha coinvolto anche due pompieri arrivati per prestare soccorso. Siamo in Nigeria settentrionale, nella strada fra ...

L’Auto si ribalta e Mario muore a 36 anni. Era insieme a due suoi amici : Si chiamava Mario De Meo, aveva 36 anni ed era di Ponticelli, zona est di Napoli. Il giovane è morto sul colpo, altri due feriti trasportati in ospedale. È questo il bilancio del grave incidente capitato nella serata di ieri, 18 settembre. Il giovane si trovava con altre due persone in una Fiat Punto che, probabilmente a causa dell’alta velocità e di una manovra azzardata, si è capovolta e ha invaso la carreggiata opposta. L’incidente è avvenuto ...

Incidente Agrigento - Auto si ribalta e finisce in una scarpata : Alfonso muore a 24 anni : Alfonso Taglialavoro è morto nel corso di un Incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla Palermo-Agrigento, all'altezza dell'ex stazione ferroviaria di Comitini: aveva appena riaccompagnato la fidanzata a Casteltermini e stava tornando a casa quando la sua auto si è ribaltata finendo in una scarpata per cause in via di accertamento.Continua a leggere

Incidente stradale sulla Vittoria Comiso : Auto si ribalta : Incidente stradale sulla Vittoria Comiso: auto si ribalta. Tre le auto coinvolte. Una delle tre auto dopo lo scontro si ribalta