Super Monkey Ball | Banana Blitz HD ritorna anche in versione fisica

Super Monkey Ball : Banana Blitz HD disponibile da oggi : Super Monkey Ball finalmente fa il suo ritorno in Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, ora disponibile in versione fisica e digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, con una release su Steam pianificata per l’Inverno 2019! Dai un’occhiata al trailer di lancio di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD e preparati ad affrontare 100 livelli nei panni di una delle tue scimmie preferite. Oppure, per la prima volta in assoluto, i ...

Super Monkey Ball Banana Blitz HD - recensione : Da SEGA arriva su console current-gen Super Monkey Ball Banana Blitz HD, versione rimasterizzata con grafica in alta definizione, e arricchita di nuove feature, del gioco uscito nel 2006 su Nintendo Wii. Super Monkey Ball è una serie puzzle platform che ha avuto parecchia fortuna al suo esordio su Nintendo Gamecube, producendo vari sequel e spin-off, e sbarcando poi anche su altre console come PS2, DS, GBA e piattaforme dell'epoca (ad esempio lo ...

In Super Monkey Ball : Banana Blitz HD ci sarà anche l'iconico Sonic : Rotola dalla Green Hill Zone fino alla Monkey Island, Sonic the Hedgehog si unisce al cast di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD. Per la primissima volta, Sonic farà parte del team di Super Monkey Ball quando il titolo sarà lanciato su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 29 Ottobre, 2019, riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per ogni dettaglio:Leggi altro...

