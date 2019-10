“Sono devastato | mi mancherai tantissimo” Lutto per il l’attore Giulio Berruti

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019) Una tristezza inimmaginabile per, giovane attore italiano ed ex compagno di Anna Safroncik. Poche ore fa, ha detto addio all’adorato nonna Pupy che posa con lui in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram e scattata qualche mese fa, poco prima chepartisse per gli Stati Uniti. Addolorato per la scomparsa di una tra le donne più importanti della sua vita,ha scritto: “Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti. Mitantissimo nonnina mia”. “Non posso – continua – esprimere a parole il dolore che provo, sono. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo. Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la nonna migliore del mondo, ti ...

