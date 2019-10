Sicilia : Philippe Daverio - 'Mi scuso con i Siciliani ma io minacciato di morte' e scrive a Musumeci (3) : (Adnkronos) - "La TV non è del tutto la realtà, ne è solo uno specchio, talvolta drammatico, talvolta come in questo caso oggettivamente ludico. Credo che pure il Suo ispiratore storico l’On Almirante (“il maestro della mia generazione” Ella disse) lo avrebbe capito e mi duole dover ricordare che so

Sicilia : Philippe Daverio - 'Mi scuso con i Siciliani ma io minacciato di morte' e scrive a Musumeci (4) : (Adnkronos) - "Non mi permetterei mai di chiederLe una traccia di sense of humour ma nondimeno spero non abbia confuso una trasmissione televisiva virtuale con la realtà che Ella deve affrontare nell’ARS e che il suo collega Ansaldi dovrebbe afferrare in Parlamento. Capisco che per un politico l’ins

Sicilia : Philippe Daverio - 'Mi scuso con i Siciliani ma io minacciato di morte' e scrive a Musumeci : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Mi scuso con i Siciliani, perché ho generalizzato dicendo a tanti ciò che era destinato a pochi facinorosi". Lo scrive, in una lettera aperta, il critico d'arte Philippe Daverio, dopo le aspre polemiche sollevate ieri in seguito alle sue dichia

Sicilia : Musumeci - 'Philippe Daverio ha offeso i Siciliani con toni razzisti - si scusi' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Il professor Philippe Daverio ha il dovere di scusarsi con tutto il popolo Siciliano, che ha offeso volutamente, con toni razzisti e con dichiarazioni calunniose". Così, il Governatore Siciliano Nello Musumeci dopo le parole del critico d'arte Daverio sulla Sicilia. "