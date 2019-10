Parma-Verona streaming | dove guardare la diretta della partita su DAZN

Parma-Verona - probabili formazioni : Karamoh dal 1' - ballottaggio Pessina-Verre : PARMA VERONA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Parma-Verona, match che darà il via alla 10^ giornata di campionato. Padroni di casa chiamati a confermare l’ottima prestazione di San Siro contro l’Inter, ospiti chiamati a riscattare l’ultimo e recente passo falso contro il Sassuolo. Parma in campo con il solito […] L'articolo Parma-Verona, probabili formazioni: Karamoh dal ...

Probabili formazioni Parma-Verona : conferma per Karamoh - pronto Stepinski : Probabili formazioni Parma-Verona – Ad aprire questa 10^ giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione, è il match del Tardini delle 19 tra Parma e Verona. Uno scontro diretto, sulla carta, non ad oggi se guardiamo però la classifica. I ducali sono a ridosso della zona Europa e nella giornata di sabato sono andati vicini al colpaccio a San Siro contro l’Inter. Flessione, invece, per i veneti, che con le ...

Parma-Hellas Verona in tv oggi : orario d’inizio - canale - streaming - probabili formazioni : Turno infrasettimanale per la Serie A. La decima giornata si apre già oggi con l’anticipo delle ore 19.00 tra Parma ed Hellas Verona. Una sfida importante per entrambe le squadre: gli emiliani sognano di avvicinare la zona europa, mentre gli scaligeri cercano punti in chiave salvezza. Il Parma è reduce dal brillante pareggio di San Siro contro l’Inter, ma la squadra di Roberto D’Aversa è in totale emergenza. Anche Gagliolo ha ...

Pagelle e Highlights 7^ giornata : Genoa-Milan 1-2 - fa tutto Reina! SPAL-Parma 1-0 - Petagna fa volare i ferraresi. Verona-Samp 2-0 - Di Francesco a rischio! : Pagelle 7 giornata- tutto pronto per il 7° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra SPAL e Parma, dopo il rinvio ufficiale del match tra Brescia e Sassuolo. Appuntamento clou con la sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera alle 20:45. Occhio alla sfida tra Genoa e Milan. Rossoneri costretti […] L'articolo Pagelle e Highlights 7^ giornata: Genoa-Milan 1-2, fa tutto Reina! SPAL-Parma 1-0, Petagna fa volare i ...