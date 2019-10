P.Chigi:vertice su Manovra,piena intesa

"C'è statapolitica per confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorite la digitalizzazione e la svolta green,per sostenere le famiglie e il welfare,per rafforzare la crescita delle imprese, per sostenere gli investimenti e semplificare la fiscalità degli Enti locali". Così fonti di P.al termine delsulla, aggiornato a domani per l'ok finale. La cedolare secca sugli affitti a canone concordato non aumenta:resta al 10%. Rimangono tassa su plastica e sugar tax(Di martedì 29 ottobre 2019)