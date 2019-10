Niente ‘batti 5’ e abbracci vietati | lo strano metodo del Borussia Dortmund per

Fonte : sportfair

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il club tedesco ha deciso di vietare ai propri giocatori il ‘5’ e gliper evitare la trasmissione di germi L’inizio di stagione delnon è certamente da incorniciare, solo due vittorie nelle ultime otto partite tra Bundesliga e Champions League, un bottino alquanto scarno per un club come quello tedesco che ambisce a grandi traguardi. ROBERT MICHAEL / AFP A rendere ancora più complicata la situazione è una forte influenza che sta colpendo la rosa della società giallonera, obbligando l’allenatore Favre a dover rinunciare ad un giocatore a partita. Mario Götze fuori col Gladbach, Reus con l’Inter e Bürki con lo Schalke. Per questo motivo, il manager francese ha deciso di correre ai ripari, vietando ai propri uomini di salutarsi battendo il 5 e diarsi. Meglio evitare lo scambio di germi, così da avere tutti a ...

