In manovra entra l’inasprimento della tassa sulle sigarette | vale 88 milioni

manovra - dal pos ai superbonus : ecco quando entrano in vigore le nuove misure : Arriva una novità per il “superbonus della Befana”: come previsto, arriverà a gennaio 2021 ma premierà solo le spese effettuate con carte e bancomat a partire da luglio 2020. Slittano a luglio 2020 sia l'abbassamento del tetto al contante da 3mila a 2mila euro, sia le multe per chi non faccia pagare con pos, nell'attesa di un accordo sul calo dei costi delle commissioni delle carte di credito.

manovra - Boccia : “Tagli a spesa pubblica improduttiva per 2 - 7 miliardi. Entrate da tassa sulla plastica e da webtax” : “Salgono i tagli alla spesa pubblica improduttiva e si delineano i contorni delle altre Entrate, come la web tax e la tassa sulla plastica“. Sono le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato a “Effetto Giorno” (Radio24) sui dettagli della Manovra approvata stanotte e sulle relative coperture. Boccia conferma che non ci sarà il superticket, ribadisce la presenza del taglio del cuneo ...