“Aiuto | papà sta picchiando la mamma!” A 10 anni chiama la polizia e fa arrestare il

(Di martedì 29 ottobre 2019) Siamo a Firenze ed è qui che un povero bambino, di appena dieci, è stato costretto ad assistere a una lite violenta tra i genitori. Il bimbo però a un certo punto ha deciso di prendere il telefono ere aiuto. Dopo tutto ciò il padre, un uomo di sessantatré, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, a quanto ricostruito, stava alzando le mani sulla moglie nel corso di una lite e il figlio di dieci, che insieme alla sorellina minore ha visto che la madre veniva picchiata, hato laraccontando tutto. La mamma del bambino, medicata al pronto soccorso, ha riportato lesioni e lividi in varie parti del corpo, giudicati guaribili in dieci giorni. Tutto è accaduto intorno alle 20.30 di domenica sera: il bambino hato le forze dell’ordine al telefono, dicendo di correre a casa sua ...

