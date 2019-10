Umbria | Salvini | «Impresa storica e lezione di democrazia» E attacca Conte

Elezioni Umbria - Salvini esulta : “A Roma dovranno riflettere”. Zingaretti : “Sconfitta netta - caos su manovra non ha aiutato” : Hanno vinto in Umbria, ma la testa è a Roma. Non poteva essere altrimenti visto che per tutta la campagna elettorale i leader del centrodestra hanno lanciato continuamente messaggi bellicosi verso il governo. E la prima dichiarazione di Matteo Salvini è indirizzata proprio a Palazzo Chigi: “Qualcuno stanotte a Roma avrà qualcosa su cui riflettere. Gli italiani non amano i traditori e i poltronisti”, ha detto il leader del Carroccio, ...

Elezioni in Umbria - Salvini e cdx a valanga : vittoria netta su Pd-M5S : Il centrodestra di Salvini ha stravinto le Elezioni in Umbria, una delle regioni rosse per eccellenza, dove storicamente ha sempre governato la sinistra. Secondo le prime proiezioni la candidata leghista Donatella Tesei è data al 62%, mentre la coalizione giallorossa di Vincenzo Bianconi è data al 32,8%.Per il centrodestra capitanato da Salvini si tratta di una vittoria assolutamente schiacciante visto che, questa volta, all'interno della ...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "La destra estrema stravince in Umbria. L'alleanza giallorossa esce sconfitta senza riuscire a costruire un'argine al dilagare di Salvini. Il voto della protesta grillina mal si amalgama con quello della sinistra riformista di governo. Su questo dato si dovrà riflettere e discutere". Lo scrive su Fb il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi.

Umbria : centrodestra a valanga - crolla la coalizione giallorossa. Proiezioni : Tesei 57% - Bianconi 37 - 5%. Salvini : «Impresa storica» : Donatella Tesei al 57%, Vincenzo Bianconi al 37,5%, Claudio Ricci 3,2. E' quanto stima la prima proiezione del voto in Umbria diffusa dalla Rai, che certifica il trend verso la vittoria del centrodestra alle Regionali. crolla la coalizione giallorossa. Affluenza finale al 64,4 per cento

