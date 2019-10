Ecco quando rivedremo insieme Harry | Meghan | Kate e William

Decreto fiscale - Ecco le novità antievasione e quando entreranno in vigore. Da luglio le sanzioni per chi non accetta il bancomat : Molti provvedimenti attuativi da approvare e molti rinvii al prossimo anno. Il Decreto fiscale, pubblicato sabato in Gazzetta ufficiale, è in vigore già da oggi. Ma la maggior parte delle norme di contrasto all’evasione inserite nel provvedimento avrà bisogno di tempo per essere effettivamente operativa. A scattare subito, su questo fronte, sono di fatto solo la stretta sugli operatori del gioco legale non in regola con le tasse e quella ...

Lecce-Juventus - Sarri : “Ecco quando riposerà CR7. Questa la verità su ko Douglas Costa e De Sciglio” : LECCE JUVENTUS Sarri CONFERENZA STAMPA- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Lecce-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni aspetti fondamentali in vista del match di domani. Il tecnico ha così affermato: “In questo momento non è che siamo tantissimo. Nell’ultima convocazione eravamo 19 e tre portieri. Qualcosa cambieremo in base a come sono usciti i giocatori ...

Chiellini Juventus - il capitano annuncia il ritiro : “Ecco quando smetterò” : Chiellini Juventus- Intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport“, Giorgio Chiellini ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione e anche sul suo prossimo e potenziale ritiro. Il difensore ha ammesso che giocherà per un altro paio d’anni prima di appendere le scarpette al chiodo. Futuro da dirigente e non d’allenatore: questo il piano dell’attuale difensore ...

Ida Platano : Ecco Cosa Ho Provato Quando ho Baciato Armando Incarnato! : Uomini e Donne: Ida Platano inaspettatamente svela in un’intervista che Cosa ha Provato Quando ha Baciato Armando Incarnato. Riccardo Guarnieri è geloso oppure possessivo? Le parole che non ti aspetti! Ida Platano racconta in un’intervista le emozioni che ha Provato nel baciare Armando Incarnato. Una confessione inaspettata che lascia aperta una porta su una possibile frequentazione futura! Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una ...

Infortuni Juventus - Ramsey e Douglas Costa : Ecco quando torneranno in campo! : Infortuni Juventus- Piccolo punto interrogativo sulle condizioni fisiche di Douglas Costa e Ramsey, entrambi ancora fermi ai box per alcuni problemi muscolari. Il centrocampista gallese, come sottolineato da Sarri, non ha riscontrato alcuna lesione muscolare, ma dovrà lavorare per rinforzare la muscolatura dell’adduttore. Da valutare anche le condizioni di Douglas Costa, ormai quasi recuperato, ma non ancora a disposizione per allenarsi ...

Legge di bilancio 2020 : multe Pos e tetto contanti slittano - Ecco a quando : Legge di bilancio 2020: multe Pos e tetto contanti slittano, ecco a quando Argomento principe di questi giorni è certamente la Legge di bilancio 2020 e le discussioni che ruotano attorno alle misure previste. Le recenti tensioni createsi nel nuovo esecutivo sembrano essere sfumate quando è stato trovato un accordo che fa felice il Movimento 5 Stelle: slitta il tetto all’utilizzo del contante, così come le multe ai commercianti che non ...

Previsioni Meteo Napoli - ancora sole e caldo. Ecco quando tornerà la pioggia [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – La particolare esaltazione anticiclonica con temperature quasi estive annunciata nei giorni scorsi per questa prima parte di settimana, sta trovando riscontro nei dati oggettivi: le massime di questi giorni si stanno ponendo mediamente intorno ai +25/27°C a seconda delle varie aree metropolitane. Naturalmente al caldo si sta associando il bel tempo con sole dominante, salvo ogni tanto qualche passaggio innocuo di ...

Rientro Caldara : il difensore in gruppo - Ecco quando potrebbe tornare a giocare : Mattia Caldara si appresta a tornare in gruppo. Il difensore ex Atalanta, che di fatto in rossonero ha giocato una manciata di minuti a causa di due gravi infortuni, potrebbe essere presto a disposizione del neo allenatore Stefano Pioli. Il calciatore, arrivato dalla Juve nell’estate 2018, sta già svolgendo parte delle sedute di allenamento con la squadra e a breve dovrebbe essere pienamente reintegrato da mister Pioli. Naturalmente, ...

Fondamentale iOS 13.2 per risolvere tanti problemi sugli iPhone : Ecco quando uscirà : Inutile negarlo, sono in tanti ad aspettare l'uscita di iOS 13.2, l'aggiornamento Apple atteso un po' come l'unica soluzione possibile ai problemi riscontrati sugli iPhone a seguito del primo update iOS 13 e poi pure ai firmware minori iOS 13.1. Sulla specifica data di uscita (più che probabile) ci sono delle informazioni valide da fornire ai lettori. Le notizie trapelate in merito all'uscita dell'aggiornamento iOS 13.2 sono state rese note ...

Manovra - dal pos ai superbonus : Ecco quando entrano in vigore le nuove misure : Arriva una novità per il “superbonus della Befana”: come previsto, arriverà a gennaio 2021 ma premierà solo le spese effettuate con carte e bancomat a partire da luglio 2020. Slittano a luglio 2020 sia l'abbassamento del tetto al contante da 3mila a 2mila euro, sia le multe per chi non faccia pagare con pos, nell'attesa di un accordo sul calo dei costi delle commissioni delle carte di credito.

La meraviglia del parto : Ecco come siamo quando nasciamo : Cosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoChe la nascita sia un momento importantissimo, è chiaro. Si vede dagli occhi delle donne che partoriscono non appena viene messo loro in braccio quel frugoletto ancora tutto sporco che piange come un pazzo. Niente può essere ...

Il Volo in concerto su Canale 5 : Ecco quando va in onda : quando va in onda su Canale 5 il concerto de Il Volo Gianluca Ginoble, Pietro Barone e Ignazio Boschetto, in arte il Volo, festeggiano i loro primi 10 anni di carriera. I tre tenori, lanciati dal programma televisivo Ti Lascio una Canzone, ne hanno fatta di strada. La vittoria al Festival di Sanremo, i piazzamenti […] L'articolo Il Volo in concerto su Canale 5: ecco quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Vista che cala - attenzione ai sintomi : Ecco quando preoccuparsi : Vista che cala, uno dei sintomi più comuni che tuttavia non va sottovalutato. Ne sono consapevoli gli esperti di Humanitas i quali, attraverso il parere autorevole del Professor Paolo Vinciguerra, responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica di Humanitas spiegano che “la perdita della Vista improvvisa può manifestarsi in diverse modalità: gran parte dei pazienti riferisce al medico semplicemente di ‘vedere meno bene’ o di vedere ombre o ...

Il paradiso delle signore 4 : CLELIA e FEDERICO - Ecco quando tornano [anticipazioni] : Ottimi ascolti per le puntate iniziali de Il paradiso delle signore 4: l’episodio di giovedì 17 ottobre, incentrato sui preparativi delle nozze tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu), ha superato il 14% di share. Assistendo ai primi appuntamenti, però, avrete sicuramente notato che mancano alcuni personaggi della precedente annata… Come sapete, ci sono diversi ruoli che non sono stati riconfermati (per motivi ...