È morto a 89 anni il produttore cinematografico Robert Evans

È morto a 90 anni John Conyers - il politico afroamericano che per più tempo aveva fatto parte del Congresso degli Stati Uniti : È morto a 90 anni John Conyers, uno dei più anziani e rispettati politici statunitensi. Conyers, del Partito Democratico, fu membro della Camera dei Rappresentanti per il Michigan dal 1965 al 2017, risultando il sesto parlamentate che ha trascorso più tempo

morto Vladimir Bukovsky - addio a 76 anni allo scrittore internato dai sovietici : È Morto a Cambridge, nel Regno Unito, all'età di 76 anni lo scrittore dissidente russo Vladimir Bukovsky. Il suo libro più famoso "To build a castle" è stato un bestseller internazionale che ha raccontato i 12 anni di prigione in Unione Sovietica tra gli anni Sessanta e Settanta, prima dell'esilio in Europa.Continua a leggere

Nettuno. Lite tra cognati finisce in tragedia : morto albanese di 45 anni : Efferato omicidio a Nettuno in via degli Abruzzi nella zona delle Grugnole. Un albanese di 50 anni ha ucciso il

Schianto nella notte - morto un centauro di 40 anni : la moto si è disintegrata : Terribile Schianto nella notte. Un uomo di 40 anni è morto per le lesioni successive un incidente in cui è stato coinvolto. A quanto si apprende e scrivono alcuni media locali, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica a Firenze. Coinvolti nell’incidente sue scooter di grossa cilindrata che hanno impattato frontalmente: il quarantenne è stato sbalzato dalla sella per alcuni metri per poi cadere ...

“Abu Bakr al Baghdadi morto” : dalla prigionia in Iraq all’Isis - chi è il ‘Califfo’ islamista in fuga da 5 anni e dato per ucciso in diversi raid : Lo hanno dato per morto più volte. Ora sotto i raid aerei della Coalizione internazionale, ora dell’aviazione irachena o della Russia. Ferito e paralizzato, in fuga tra Mosul e Raqqa. Come un gatto dalle sette vite, Abu Bakr al Baghdadi in realtà è sempre riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminazione. La notizia della sua uccisione nella zona di Idlib, in Siria, da parte delle truppe americane è l’ultima di una serie sulla morte del ...

?Ragazzo di 17 anni trovato morto nel cortile di un palazzo all'Aurelio : sarebbe caduto dal quarto piano : Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere precipitato nel cortile interno di un palazzo al civico 19 di via Savorelli nel quartiere Aurelio a Roma. Sul posto la polizia. Dai primi accertamenti...

morto precipitato a scuola a 6 anni : lacrime al funerale di Leonardo : sulla bara bianca la sua maglia da calcio : Famigliari, amici, qualche bambino appena uscito di scuola e molti abitanti del quartiere hanno accolto in commosso silenzio il feretro di Leonardo davanti alla chiesa di San Giovanni Battista alla...

Tragedia in edicola - giovane di 32 anni trovato morto : Un giovane di 32 anni è stato trovato morto nella sua edicola. Ieri sera i familiari, non vedendolo rientrare a casa al...

Lutto nel mondo della musica : Lucio Giallo è morto - aveva soltanto 22 anni : Una tragica notizia che ha sconvolto il mondo della musica e del rap: il giovane rapper Regret, al secolo Lucio Giallo, è morto quest’oggi, all’età di ventidue anni. Il giovane rapper si è spento dopo mesi di battaglia contro una malattia all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era in terapia. Nella sua breve carriera, Lucio Giallo aveva cantato il dramma della sua malattia in un brano, “Rivincita”, dove aveva anche descritto, in napoletano, “le ...

morto a 114 anni l’uomo più vecchio del mondo : Gustav Gerneth aveva appena compiuto gli anni : Gustav Gerneth, nato nel 1905, viveva in un piccolo borgo a ovest di Berlino. Nel 2016 era diventato l’uomo più anziano della Germania e dopo la scomparsa del giapponese Masazo Nonaka aveva conquistato anche il “titolo” di uomo più vecchio del mondo. Non rinunciava mai al suo dolce preferito: il Frankfurter Kranz, fatto quasi completamente di burro.Continua a leggere

Treviso in lutto - morto il re del caffè Giovanni Goppion : aveva 100 anni : Giovanni Goppion è morto: il fondatore e storico presidente di Goppion caffè, famosa torrefazione di Preganziol, in provincia di Treviso, aveva 100 anni. Il commosso addio su Facebook delle nipoti, oggi gestori dell'azienda: "Il tuo ricordo non svanirà". Il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Campione di un’epoca imprenditoriale che, dal dopoguerra a oggi, ha imposto il nome della nostra regione sui mercati mondiali".Continua a leggere

Fermo : schiacciato dal trattore - morto a 37 anni Luca Fazi : Luca Fazi, un agricoltore di 37 anni, è l'ennesima vittima di un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, mentre era alla guida del suo trattore. Il 37enne è stato trovato senza vita in un terreno agricolo di sua proprietà a Montelparo, in provincia di Fermo, a poche centinaia di metri dalla casa in cui viveva con la famiglia.Continua a leggere