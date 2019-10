Come indossare il blazer e svecchiarlo | ecco qualche idea di look

Fonte : dilei

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Questa settimana rispondo ad Annalisa, che mi chiede delucidazioni su un capo che per me si può utilizzare praticamente per tre stagioni l’anno (escludo l’estate solo perché fa troppo caldo): il! E’ un tipo di giacca molto facile dae che, se abbinato nel modo giusto, non invecchia affatto il, anzi! Vediamoesempio pratico.RTA, sandali Zanotti, t-shirt Pinko, Pantaloni in pelle Tom Ford, mini borsa Prada, occhiali Carrerail: in denim Il denim è un ottimo alleato per svecchiare qualunque outfit. Se avete il dubbio che unclassico possa essere troppo âgée, sceglietelo in jeans e non sbaglierete. Potete indossarlo sopra una gonna a tubino o plissé, o su un pantalone a sigaretta. Meglio aggiungere sempre un tocco di colore per alleggerire tutto. Fonte Getty Imagesile ...

guvcikid : @pandacattivo Adoro questo stile vorrei non essere alta come un umpa lumpa per poterli indossare, dove hai preso gl… - DavideZancky : Il centrocampo ruota attorno a Biglia, un ex calciatore, a Kessie che è un gran corridore al quale si chiedono mans… -