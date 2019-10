Spoiler U&D Over | registrazione 26 ottobre | Gemma lasciata da Jean Pierre | Pamela

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) È stata una puntata di Uomini e Donne molto movimentata quella che è stata registrata ieri, sabato 26. Le anticipazioni che riporta "Il Vicolo delle News" (con la collaborazione della pagina Facebook "Le caramelle di Maria"), fanno sapere cheGalgani è statada, ma si è subito consolata con una nuova conoscenza. In studio è tornato Samuel, un ex fidanzato di Barbara De Santi, mentreBarretta non era presente. Le ultime novità su, Ida e Riccardo Sabato 26è stata registrata la puntata del Tronodi U&D, che il pubblico potrà vedere su Canale 5 nell'arco temporale dal 4 al 6 novembre. Le anticipazioni riportate, informano i telespettatori che Ida Platano e Riccardo Guarnieri non hanno affatto lasciato la trasmissione, come si ipotizzava dopo il lieto fine della scorsa settimana. Chi era presente in studio, infatti, racconta ...

IlMagoDiOzzac : @davidgerously Ti vedo che stai facendo leva sulla mia debolezza agli spoiler per farmi vedere le evo (se le droppano) I SEE U?? - hellofjikook : peguei spoiler de here u dare - KontroKulturaa : Spoiler U&D, trono Giulio e Alessandro: Raselli era d'accordo con Giulia? - -