Manovra | Misiani | “Per ridurre l’evasione il codice penale non è il punto chiave Siamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) “La via maestra scelta dal governo è incentivare il passaggio alla moneta elettronica e la tracciabilità delle transazioni economiche, come è stato fatto con la fatturazione e lo scontrino elettronico. Gli interventi in materiasono circoscritti. Personalmente non credo che ilsia ilper“. Nel giorno in cui entra in vigore il decreto fiscale, che dopo la conversione in legge abbasserà le soglie di punibilità e aumenterà le pene per gli evasori, il viceministro dell’Economia Antonio(Pd) intervistato da Repubblica ripete che la battaglia contro l’evasione dal suodi vista va fatta con incentivi più che con le manette,caro al M5s. Poi ribadisce che sulla sugar tax e la plastic tax saranno possibili modifiche nel caso si riesca a “individuare coperture alternative“, dopo aver ascoltato ...

SerraduraDino : RT @VeroDeRomanis: Il Vice Min. Dell’Economia #Misiani spiega a @repubblica che “manovra finanziata con soldi VERI” . Per capire. Oltre 16… - federicodefalco : RT @VeroDeRomanis: Il Vice Min. Dell’Economia #Misiani spiega a @repubblica che “manovra finanziata con soldi VERI” . Per capire. Oltre 16… - saracino58 : RT @_DAGOSPIA_: MISIANI:'MANOVRA CON SOLDI VERI'. MA VERONICA DE ROMANIS:'SOLDI VERI SONO 16 MILIARDI DI DEBITO IN P -