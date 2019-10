Mal di testa frequenti e prolungati | tachicardia e formicolii | quando l’anemia è causata

Il governo di Hong Kong ritira forMalmente la contestata legge pro-Cina : Il governo di Hong Kong ha in via formale ritirato oggi la contestata e controversa proposta di legge sulle estradizioni in Cina, causa delle proteste partite a giugno e trasformatesi poi in manifestazioni anti-governative e pro-democrazia per la richiesta di riforme, tra cui il suffragio universale, ma di natura sempre più violenta.Anticipato lo scorso mese, il ritiro, a 6 mesi dalla prima lettura da parte del parlamento e a 8 mesi ...

Colpi di testa causa di Malattie neurodegenerative nei calciatori? I sorprendenti risultati di uno studio dell’università di Glasgow : Uno studio dell’università di Glasgow ha messo in relazione un maggior indice di mortalità per cause neurodegenerative nei calciatori rispetto alla popolazione normale: la causa potrebbero essere i Colpi di testa I ricercatori dell’università di Glasgow hanno condotto uno studio riguardante i possibili danni che i ripetuti Colpi di testa possono avere sulla salute di un calciatore. Lo studio, pubblicato sul ‘New England ...

Demenza nel calcio : i calciatori hanno un più alto rischio di morte per Malattie neurodegenerative a causa dei colpi di testa : Gli esperti dell’Università di Glasgow hanno analizzato il legame tra lo sport del calcio e la Demenza, temendo che colpire il pallone con la testa potesse essere legato ai danni cerebrali. Lo studio ha avuto inizio dalle affermazioni secondo cui Jeff Astle, ex attaccante del West Bromwich e della nazionale inglese, sia morto a causa di ripetuti traumi alla testa. Lo studio ha confrontato i decessi di 7.676 ex calciatori con quelli di 23.000 ...

Box Office Italia 20 ottobre - Maleficent in testa - Se mi vuoi Bene a 500 mila euro : Box Office Italia 20 ottobre solo 500 mila euro per Se Mi vuoi Bene, Maleficent in testa Malefica torna e ammalia l’Italia. Rispetto agli USA dove dopo 5 anni c’è stato un deciso calo, in Italia il film Disney Maleficent debutta con 4,16 milioni perdendo circa 800 mila euro rispetto al primo film. Clamoroso Joker che alla terza settimana è ancora secondo con 3,6 milioni di spettatori e un totale di 21,2 milioni, terzo nel 2019 dietro ...

Mal di testa e bolle rosse sulle gambe - dalla Malattia di Lyme alla fibromialgia : un calvario lungo 10 anni : Mal di testa e una bolla rossa sul ginocchio, poi la diagnosi: malattia di Lyme, ma “i medici non mi hanno mai ascoltata”. E’ il racconto di una signora di Pesaro che per 10 anni ha convissuto con una malattia senza diagnosi. Tutto è iniziato con una bolla rossa sopra il ginocchio, che si manifestava con dolore diventando man mano bluastra. Poi un’alopecia, altre due bolle che si sono trasformate in ulcere. I mal di ...

Mal di testa e quel rossore al ginocchio : Avevo la Malattia di Lyme e nessun medico mi ha dato ascolto : Si è accorta di avere una bolla rossa sul ginocchio, accompagnata dal mal di testa e si è preoccupata di avere un grave problema di salute. E in effetti, qualcosa c'era. La chiazza che aveva notato, a poco a poco era diventata dolorosa e aveva cambiato colore, diventando blu. Poi un'alopecia e due bolle, che poco dopo hanno formato due piccole ulcere. Poi altri dolori alla testa di crescente intensità, bolle erpetiche con pus e forti pruriti ...

Mal di testa al mattino - ronzio nelle orecchie - vedere puntini luminosi : sintomi comuni ma troppo spesso sottovalutati : Molto spesso accade che sintomi molto comuni, come il mal di testa, o i ronzii nelle orecchie, o ancora, alcuni disturbi visivi, come vedere puntini luminosi, vengano considerati singolarmente e ignorati, o del tutto sottovalutati. In realtà si tratta di segnali di una condizione ormai molto diffusa, la pressione alta, o ipertensione. Per ipertensione si intende l’aumento della pressione del sangue, cioè dei valori della pressione arteriosa, ...

Cercasi Malati terminali. E i Pro Vita contestano la campagna dei Radicali : Uno spot choc dei Radicali che cercano "malati terminali" come "attori protagonisti" è stato contestato dal fronte pro life. Intanto la maggioranza si muove in direzione di una legge sul "fine-Vita". Il video, che stando a Pro Vita e Famiglia è tratto da uno spot dei Radicali, si apre con un virgolettato choc: "Cerchiamo malati terminali per ruolo da attore progatonista, fatevi vivi". Dopo la disposizione della Consulta sul suicidio assistito, i ...

Melissa muore a 16 anni dopo un Malore in classe : «Ha sbattuto la testa sulla cattedra». Il dramma davanti ai compagni : Tragedia e choc in una scuola di Salerno questa mattina: una ragazza di 16 anni, Melissa La Rocca, studentessa di terza, è morta in classe all'Istituto 'Genovesi-Da Vinci'. La...

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Live 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - Male Chef Rubio (1%). Testa a testa Fialdini (13%) – D’Urso (13.7%) : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori ...

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Live 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - Male Chef Rubio (1%). Testa a testa Fialdini – D’Urso : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori (7.3%), dalle 21.07 alle 22.37, e ...

Tisane per il Mal di testa da stress : ricette e rimedi della nonna : Tisane per il mal di testa da stress? Ecco le ricette e rimedi della nonna. Il mal di testa da stress è un fastidioso malessere tipico in autunno.

Influenza e Mal di testa - bere acqua e zenzero fa bene alla salute? Risponde medicina : Influenza e mal di testa, bere acqua di zenzero fa bene? Risponde la medicina. bere acqua di zenzero in autunno allontana l'Influenza

Los Angeles è il nuovo singolo dei The Kolors e Gué Pequeno - l’erede di Pensare Male resta in testa al primo ascolto (testo e video) : Da oggi è disponibile il nuovo singolo dei The Kolors, Los Angeles, con Guè Pequeno; su YouTube è disponibile il video ufficiale realizzato a Robecco Sul Naviglio, in provincia di Milano, che il gruppo ha voluto dedicare all'amico scomparso a marzo, Nelson Campbell. Al termine del video, la dedica al giovane che ha perso la vita negli scorsi mesi, un modo per ricordarlo in un momento particolarmente intenso e florido del percorso artistico ...