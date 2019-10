I curdi non si fanno illusioni “Baghdadi sarà anche morto ma i miliziani ci sono ancora”

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) A Qamishlo, Rojava, Siria del Nord Est,le 3 del pomeriggio quando il presidente statunitense Donald Trump conferma che Abu Bakr al Baghdadi, il leader dell’Isis, è stato ucciso in un’operazione condotta dalle forze speciali.In strada non si parla d’altro,se molti non ci credono. “Magari è scappato, forse non era lui”, mormorano gli anziani mentre si avviano a fare colazione verso il bazar. Ed è proprio qui che un’autobomba è esplosa 5 giorni fa. Nessun, nessun ferito. Ma è la dimostrazione che Isis è stato sconfitto ma non è finito. Eoggi che viene annunciata la morte del suo leader, non significa che la pace sia finalmente arrivata. Murat, un venditore di miele e formaggio sorride mentre serve i clienti come ogni giorno. Quando parla del futuro però la sua espressione ...

