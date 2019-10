«È morto come un cane | è morto come un codardo»

"Al Baghdadi è morto come un vigliacco - rintanato in un tunnel - piangendo" : “Abu Bakr Al Baghdadi è morto”. Lo ha confermato in conferenza stampa il presidente americano Donald Trump. “Dopo i test, abbiamo avuto una conferma positiva dell’identificazione: era lui”. “Ha passato gli ultimi istanti della sua vita terrorizzato dalle forze americane”. Al Baghdadi - ha detto Trump- è morto dopo essersi rintanato in un tunnel. ”È morto come un vigliacco, ...

Trump : al Baghdadi morto come un codardo : 14.40 Il presidente Usa Trump conferma che Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in un raid Usa in Siria, "grazie all'aiuto di Russia,Siria,Turchia,Iraq e curdi". "Il terrorista numero uno al mondo è morto", ha detto alla Casa Bianca. Il leader dell'Isis "è deceduto dopo essere fuggito in un vicolo cieco,piangendo e urlando",ha spiegato Trump. "E' morto da codardo. Si è fatto saltare in aria con tre dei suoi figli". I test confermano che era ...

Beppe Bigazzi morto - l’addio commovente di Antonella Clerici : «Niente sarà più come prima» : Beppe Bigazzi si è spento ieri all’età di 86 anni dopo una lunga malattia e Antonella Clerici gli ha dedicato un commovente messaggio d’addio. I due hanno condiviso molte puntate de “La Prova del Cuoco”. Il gastronomo e critico culinario era diventato famoso proprio grazie al programma in onda su Rai Uno al cui timone storicamente c’era la conduttrice. «Addio Beppe. Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che ...

Sigaretta elettronica all’improvviso esplode - alcuni frammenti si trasformano come proiettili e trafiggono il cranio di un 38 enne morto sul colpo : Un tragico incidente è avvenuto in Florida. Un uomo di 38 anni è morto in seguito all’esplosione di una Sigaretta elettronica. La Sigaretta, subito dopo l’esplosione, si è frantumata in mille pezzi alcuni dei quali sono diventati dei veri e propri proiettili che si sono conficcati nel cranio dell’uomo uccidendolo sul colpo. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato dai famigliari nella sua casa a St. ...

Riccardo Fogli fa una confessione : “Un giorno sono come morto” : L’Isola dei Famosi: Riccardo Fogli parla dei suoi momenti difficili Riccardo Fogli è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Un’esperienza davvero molto dura, soprattutto per via delle tante voci circolate su un presunto tradimento da parte di sua moglie Karin. Voci che gli hanno fatto molto male. E a proposito di quei momenti, Riccardo Fogli, in ...