Arriva Redmi Note 8 Pro con 8 GB di RAM e 256 GB di storage

MIUI 11 - con Android 10 in versione China e Global - Arriva su altri due Xiaomi e Redmi : Anche Xiaomi Mi MIX 3, il primo con lo schermo a scorrimento di Xiaomi, riceve l'aggiornamento a MIUI 11 basata su Android 10. L'articolo MIUI 11, con Android 10 in versione China e Global, arriva su altri due Xiaomi e Redmi proviene da TuttoAndroid.

Redmi cerca beta tester per MIUI 11 Global - intanto Arriva la ROM globale per Redmi K20/Mi 9T : Redmi sta cercando beta tester per la versione Global Stabile di MIUI 11, con alcuni smartphone coinvolti. Ecco come accedere al programma. L'articolo Redmi cerca beta tester per MIUI 11 Global, intanto arriva la ROM Globale per Redmi K20/Mi 9T proviene da TuttoAndroid.

Arrivano altre conferme sul prezzo europeo di Redmi Note 8 : Diversi venditori europei hanno messo a listino il nuovo Redmi Note 8 ad un prezzo di 199 euro. L'articolo Arrivano altre conferme sul prezzo europeo di Redmi Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 8 sono Arrivati in Italia - ecco dove acquistarli : Redmi Note 8 Pro 6-128 GB è disponibile da oggi in Italia, è acquistabile su mi.com, nei Mi Store e presso le grandi catene di distribuzione. L'articolo Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 8 sono arrivati in Italia, ecco dove acquistarli proviene da TuttoAndroid.

I servizi AR di Google Arrivano su alcuni smartphone Redmi e altri : Google Service per AR, il servizio per la realtà aumentata, arriva su numerosi smartphone Xiaomi/Redmi e su alcuni altri modelli. L'articolo I servizi AR di Google arrivano su alcuni smartphone Redmi e altri proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 8 Pro Arriva ufficialmente in Italia a un prezzo niente male : Redmi Note 8 Pro arriva ufficialmente in Italia con SoC MediaTek Helio G90T, quadrupla fotocamera posteriore e prezzi che partono da 259,90 euro. L'articolo Redmi Note 8 Pro arriva ufficialmente in Italia a un prezzo niente male proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T sono già Arrivati a 3 milioni di unità vendute : Il team di Xiaomi ha annunciato trionfalmente che le vendite delle serie Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T hanno raggiunto a livello globale quota 3 milioni di unità L'articolo Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T sono già arrivati a 3 milioni di unità vendute proviene da TuttoAndroid.

Anche per Redmi Note 7 - Lenovo ZUK Z2 Plus - Xiaomi Mi 3 e Mi 4 Arrivano le prime ROM custom con Android 10 : La community che ruota attorno al colosso di Mountain View si è già messa all'opera e sono diverse le ROM custom basate su Android 10 L'articolo Anche per Redmi Note 7, Lenovo ZUK Z2 Plus, Xiaomi Mi 3 e Mi 4 arrivano le prime ROM custom con Android 10 proviene da TuttoAndroid.