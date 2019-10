Turchia buco nero della Nato

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) Quando la diplomazia definisce un incontro internazionale “aperto e franco” significa che il litigio è arrivato al calor bianco. E in effetti non poteva essere diversamente nell’ultimo meeting, a Bruxelles, il 24 e il 25 scorsi. Il pomodiscordia era, ovviamente, l’attacco turco ai curdi e tutto quanto ne consegue. Gli Stati Uniti hanno difeso il loro operato facendo balenare uno scambio “vantaggioso”, terra contro petrolio, per i curdi, offrendo loro protezione nell’area in cui dovrebbero ricollocarsi, a estSiria, vicino al confine con l’Iraq, in una zona ricca di giacimenti petroliferi. Vista l’erraticitàpolitica estera americana questa versione non è stato presa molto sul serio..Tuttavia di fronte alla crisi gli Stati europei non hanno espresso una posizione univoca e si sono ...

