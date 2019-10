I tifosi del Celtic nel mirino della Uefa La Lazio vuole il risarcimento danni per i

Rissa e resistenza - cinque tifosi della Lazio arrestati a Glasgow : Sarebbero cinque i tifosi della Lazio arrestati a Glasgow, all’indomani del match di Europa League perso 2-1 dai biancocelesti contro il Celtic. Secondo il portale scozzese Scotsman, quattro persone sono state fermate per Rissa e un’altra per possesso di alcol e resistenza a pubblico ufficiale. Ci sarebbero poi altre cinque persone allontanate ieri sera dal Celtik Park con una denuncia a carico. La Lazio, a causa dei saluti romani ...

I tifosi del Celtic rispondono con lo striscione di Mussolini a testa in giù a piazzale Loreto : I tifosi del Celtic e Mussolini. Uno spettacolo di grande impatto quello offerto al Celtic Park ieri sera con “You’ll never walk alone” cantata da tutto lo stadio. Gli scozzesi hanno poi risposto ai saluti fascisti dei laziali con lo striscione che la Brigata Verde degli Ultras del Celtic ha preparato accogliere i romani. Una grande immagine di Mussolini appeso per i piedi a piazzale Loreto e la scritta: Seguite il vostro capo. e uno ...

Ibrahimovic - ieri l’ultima in MLS? Le sue parole fanno sognare i tifosi del Napoli : Un contratto in scadenza, nuovi stimoli e desideri e le parole di De Laurentiis di qualche giorno fa. Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver concluso la sua esperienza in MLS. ieri la sconfitta per 5-3 nel derby contro i Los Angeles che metteva in palio la finale di Western Conference. Lo svedese, che ha comunque segnato una rete e fornito un assist, ha lasciato il campo visibilmente nervoso, rendendosi protagonista anche di un gestaccio verso ...

Atalanta - tifosi dal cuore d’oro : la lettera di ringraziamento del presidente Percassi : L’Atalanta ha subìto una sonora sconfitta in Inghilterra contro il Manchester City di Guardiola. La superiorità della squadra inglese è stata netta e il 5-1 finale lo dimostra. Ciò che ha colpito nella gara di ieri è stata la massiccia presenza dei tifosi bergamaschi all’Etihad Stadium. Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha voluto sottolineare proprio questo aspetto con un messaggio. “Grazie, dal cuore. ...

Suso - la rivolta dei tifosi del Milan lo confina in panchina : la scelta di Pioli - un guaio per la dirigenza : Una giornata di rivolta contro Suso dei tifosi del Milan... paga. Secondo quanto si apprende, l'hashtag #Susoout ha sortito l'effetto desiderato: mister Stefano Pioli è orientato a tenerlo fuori nella partita di domenica prossima contro la Roma. Per certo, il rendimento dello spagnolo, fino ad oggi,

Rugby - Jaco Peyper si scusa per la foto con i tifosi del Galles - ma per lui niente semifinali : Mentre il World Rugby prosegue nella sua inchiesta sull’arbitro sudafricano Jaco Peyper, reo di essersi fatto fotografare assieme ad alcuni tifosi del Galles dopo il quarto di finale da lui diretto con la Francia, mimando il gesto della gomitata, costato il rosso a Sebastien Vahaamahina, il fischietto si è scusato per il suo comportamento. L’inchiesta va però avanti, per stabilire i fatti, e quindi il direttore di gara non sarà ...

Coppa del Mondo di Rugby – Sui social la FOTO shock : arbitro espelle Vahaamahina e poi se la ride con i tifosi gallesi : Jaco Peyper nei guai: l’arbitro sudafricano immortalato in mezzo a tifosi gallesi dopo la sfida tra Galles e Francia Davvero incredibile quanto accaduto in Giappone dopo la sfida valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby tra Francia e Galles. I francesi sonos tati eliminati dai rivali gallesi col punteggio di 20-10, perdendo un uomo per espulsione, Sebastien Vahaamahina per una gomitata all’avversario ...

Atalanta - risposta negativa del Manchester City : annullati 300 biglietti già acquistati dai tifosi nerazzurri : Il club nerazzurro ha reso noto di aver ricevuto risposta negativa dal Manchester City alla richiesta di far accedere all’Etihad 300 propri tifosi che avevano acquistato il biglietto nei settori riservati alla tifoseria locale Il Manchester City ha detto no, dunque resteranno fuori dall’Etihad Stadium i 300 tifosi dell’Atalanta che avevano acquistato i biglietti nei settori riservati alla tifoseria locale per il match di ...

Mihajlovic commuove lo Stadium - l’allenatore del Bologna applaudito anche dai tifosi della Juve [FOTO] : C’è Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, nonostante la leggera pioggia di questa sera su Torino. L’Allianz Stadium, fino alla scorsa stagione severo nei confronti dell’ex tecnico del Torino, ha applaudito l’allenatore che ha da poco concluso il secondo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia. L'articolo Mihajlovic commuove lo Stadium, l’allenatore del Bologna applaudito anche dai tifosi della Juve ...

Omicidio Belardinelli - l’ultras del Napoli arrestato nonostante l’omertà dei tifosi dell’Inter : Ci sono voluti dieci mesi per dare un nome all’assassino di Daniele Belardinelli. Il tifoso varesino, appartenente ai neonazi “Blood honour”, fu investito la sera del 26 dicembre, a pochi metri dallo Stadio San Siro dove di lì a poco si sarebbe giocata Inter-Napoli. Oggi sappiamo che, ad investirlo, volontariamente, fu Fabio Manduca, ultrà napoletano arrestato ieri. In conferenza stampa, la polizia ha ricostruito la dinamica ...

Notizie del giorno – Colpo di scena sul mercato del Milan - De Laurentiis spaventa i tifosi del Napoli : Colpo DI scena SUL mercato Milan – Come ormai noto, Mario Mandzukic non rientra nei piani di Sarri. Si cerca una sistemazione per l’attaccante croato, su cui sembrava cosa fatta con il Manchester United. Clamoroso cambio di rotta nelle ultime ore, con l’inserimento a sorpresa del Milan. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento, adesso le società stanno lavorando ad un accordo. Il club rossonero lo vorrebbe gratis ...

Il presidente della Federcalcio bulgara si è dimesso dopo i cori razzisti dei tifosi contro l’Inghilterra : Borislav Mihaylov, presidente della federazione calcistica bulgara, si è dimesso dopo i cori razzisti del pubblico dello stadio Vasil Levski di Sofia nella partita delle Qualificazioni agli Europei di calcio giocata lunedì contro l’Inghilterra. Le dimissioni di Mihaylov — ex

Juventus - Cuadrado insultato dai tifosi dell'Inter per aver messo ko Sanchez : È sempre Inter-Juventus: dopo la partita di domenica 6 ottobre che ha evidentemente confermato la forza dei bianconeri grazie alla vittoria per 2 a 1 a San Siro, prosegue ancora lo 'scontro' fra le due squadre a distanza di 10 giorni. Il motivo in questo caso riguarda un episodio fra il terzino destro della Juventus Cuadrado e la punta dell'Inter Alexis Sanchez nel match amichevole fra Colombia e Cile di sabato 12 ottobre, terminato 0 a 0. Il ...

PSG – Ancora un infortiunio per Neymar - tifosi infuriati : ha saltato metà delle partite utili col club francese : Neymar fa infuriare i fan del PSG: un nuovo infortunio lo terrà lontano dal campo per 4 settimane Non c’è pace per Neymar: dopo un’estate di fuoco, che lo ha visto conteso tra PSG e Barcellona, col Real Madrid a mettersi anche di mezzo, il calciatore brasiliano è rimasto a Parigi. Seppur Neymar sembra essersi in qualche modo riconciliato col club, c’è qualcosa che fa infuriare tutti i fan: il calciatore brasiliano ha ...