Ballando con le stelle 2020 | Milly Carlucci | “Carolyn Smith operata”

(Di sabato 26 ottobre 2019) Carolynoperata di nuovo per il tumore,: “E’ convalescente, ma faràon the road” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale DiPiù uscito oggi, attualmente alle prese con la preparazione dion the road, il tour che precederàcon le15, in onda nel. E nell’intervista in questione, per rispondere alla domanda del giornalista che le ha chiesto come sta Carolyn, operata per il tumore, un’altra volta, qualche tempo fa, ha dichiarato: E’ convalescente, ma fa sempre parte della nostra carovana:non può fare a meni di lei! Carolyn è così: non la ferma nessuno neanche con le cannonate! Sucon le, in particolare su Stefano Oradei e Veera Kinnunen, che lavoreranno ancora insieme nonostante la separazione, ha ...

