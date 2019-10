Milano | spray al peperoncino in metro | 10 con disturbi respiratori 2

Milano - spray al peperonicino alla stazione della metropolitana di Cimiano : disturbi respiratori per 10 passeggeri. Si cerca l’autore : Uno spruzzo di spray al peperoncino ha causato disturbi respiratori a dieci passeggeri alla stazione della metropolitana di Cimiano a Milano . Le persone sono state visitate sul posto e nessuno è stato portato in ospedale: tra loro ci sono anche dei minori. I sintomi sono quelli di una leggera intossicazione dovuta, secondo quanto riferito, a uno spray al peperoncino spruzzato ai tornelli della stazione . L’episodio è accaduto poco prima ...

Milano : spray al peperoncino in classe - paura in una scuola (2) : (AdnKronos) – La polizia è intervenuta nell’istituto intorno alle 13.30, quando i sanitari erano già arrivati in soccorso dei ragazzi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, a spruzzare lo spray è stato un ragazzo che aveva con sé una bomboletta per uso personale. Il giovane lo ha fatto in piccola quantità, senza voler provocare danni, ma l’esalazione, anche se limitata, ha provocato fastidio e sintomi di difficoltà ...

Milano : spray al peperoncino in classe - paura in una scuola : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – paura tra i ragazzi di una scuola superiore di Milano, dove in una classe è stato spruzzato uno spray al peperoncino. L’istituto superiore è in via padre Carlo Salerio: coinvolti 25 ragazzi. Circa la metà, riferisce l’Areu Lombardia, presentano sintomi di carattere respiratorio, ma non preoccupanti, mentre maggiore attenzione è stata posta nei confronti di una ragazza asmatica. Sul posto ...