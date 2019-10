Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Chi ha sicuramente reso al di sotto delle aspettative, contro il Salisburgo, è stato Hirving. Preferito in avvio di partita a Lorenzo Insigne, il messicano non ha inciso, tanto da lasciare spazio al capitano che, al contrario, ha risolto la partita con il gol del 3-2.ha rilasciato delle dichiarazioni a Espn. “Ogni volta che vado in campo do il massimo. Ancelotti mi sta dando tantae spero di aiutare sempre la squadra continuando a lavorare così”. Il messicano ha dichiarato di seguire le indicazioni del tecnico ma di avere ancora qualche difficoltà con il. “che Ancelotti mi chiede provo a farlo sempre in campo. Ilnon èin Olanda. Con il mister sto provando movimenti nuovi ma posso dare di più e posso farlo solo lavorando”. Trovare il gol con il Napoli è importante, ma, ha detto, “La ...

napolista : #Lozano: “#Ancelotti mi dà fiducia. Il calcio italiano non è come quello in #Olanda” Il messicano a Espn: “Con il… - pierpaolopenza : Cioè secondo questi professori del piffero... ADL pur di andare contro Ancelotti... va contro anche i suoi stessi i… - cn1926it : #Lozano resta un’incognita: #Ancelotti gli dà ancora tempo. L’analisi -