Instagram | tornano i like | la vittoria degli influencer

Dietrofront di Instagram : tornano i like : Nonostante la svolta fosse passata attraverso vari test negli scorsi mesi, Instagram si era deciso solo a settembre a togliere del tutto i like sotto alle foto pubblicate sulla propria piattaforma. La decisione era stata presa per evitare che il social fotografico fosse dominato da un’eccessiva competizione all’inseguimento dell’approvazione dei follower, e pareva che il cambiamento dovesse essere esportato anche su altri ...