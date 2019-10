Roma | è deceduto il 25enne che ieri notte è stato sparato vicino ad un pub

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Luca Sacchi, ilche23 ottobre 2019 èraggiunto da un colpo secco di pistola alla nuca al rione Appio Latino di, precisamente in via Bartoloni (angolo con via Teodoro Mommsen), non ce l'ha fatta. Il ragazzo era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni della Capitale, e i medici hanno fatto davvero di tutto per poterlo strappare al suo triste destino. Ilsera aveva deciso di trascorrere una serata in compagnia degli amici, e insieme ad Anastasia, la sua fidanzata, si sono diretti verso il John Cabot Pub, dove gli aspettava la comitiva. Prima di entrare nel locale però, due malviventi avrebbero colpito con un oggetto contundente la ragazza, a cui le hanno sottratto lo zaino e quindi i suoi effetti personali. Luca non èa guardare e ha reagito, tentando di fermare i rapinatori: a quel punto uno di loro ha estratto la ...

patriziagatto3 : RT @Patty_Rose_L: @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia #LucaSacchi è deceduto. #Roma I nostri giovani non possono morire così. ?? - Diegus67 : RT @Patty_Rose_L: @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia #LucaSacchi è deceduto. #Roma I nostri giovani non possono morire così. ?? - Patty_Rose_L : @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia #LucaSacchi è deceduto. #Roma I nostri giovani non possono morire così. ?? -