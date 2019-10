Rimborso spese 2020 | piattaforma accredito online | come funziona

Tirocini extracurriculari ACI : previsto Rimborso spese di 800 euro - 5 posti a disposizione : Sul sito dell'ACI, Automobile Club d'Italia, è stato pubblicato un avviso relativo alla selezione di 5 tirocinanti da impiegare in altrettanti Tirocini di natura extracurriculare. I posti messi a concorso saranno così ripartiti: due per laureati in discipline economiche e giuridiche che abbiano realizzato una tesi di laurea in diritto costituzionale, parlamentare, Unione europea e Relazioni Internazionali, uno per laureati in Scienze Politiche e ...