Papa Francesco | guerra in Vaticano tra Aif e gendarmeria I dettagli sconcertanti sulla

Papa Francesco preoccupato per gli scandali : "Ora si cerca la puzza di marcio nel Vaticano" : Gli ultimi scandali stanno provando non poco Papa Francesco, che da tempo le tenta tutte per ridare "trasparenza alla Chiesa". Dopo il blitz con perquisizioni e sequestri nei locali della prima sezione della Segreteria di Stato e dell'Autorità di Informazione finanziaria, Bergoglio preferisce attend

Papa Francesco "il vero obiettivo" : Vaticano a rischio bancarotta - la tesi-choc del cardinale Maradiaga : Il caso delle operazioni finanziarie del Vaticano è solo un modo per attaccare Papa Francesco. Il cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, porporato sudamericano a capo del C9, il ristretto consiglio composto da cardinali chiamati a riformare la curia di Roma e la Chiesa, amico personale e consigliere d

“Il Vaticano è a rischio fallimento finanziario” : tra malumori e tradimenti - come è fallita la rivoluzione promessa da Papa Francesco : Il Vaticano è a rischio default. Se entro il 2023 i conti non saranno risanati la Santa Sede potrebbe essere travolta da un crac finanziario. È quanto emerge dai documenti pubblicati nel nuovo libro di Gianluigi Nuzzi, Giudizio universale, edito da Chiarelettere. Un volume che, proprio come i precedenti scritti dal giornalista sul Vaticano, svela retroscena inediti e a dir poco inquietanti della vita dei sacri palazzi. Un testo che arriva mentre ...

Papa Francesco - la giornata drammatica : Vaticano a un passo dal default - i documento che lo tormentano : La crisi finanziaria del Vaticano è arrivata al punto di non ritorno: il default. A raccontare i disperati conti in rosso è Gianluigi Nuzzi, che nel suo nuovo libro parla di un Vaticano arrivato all'orlo del precipizio. L'ultimo atto è a fine maggio quando Bergoglio - spiega Repubblica - riceve i da

Papa Francesco : “Chiacchiere e pettegolezzi inquinano” : “Siamo chiamati ad avvicinarci a Dio e agli altri: a Dio, l’Altissimo, nel silenzio, nella preghiera, prendendo le distanze dalle chiacchiere e dai pettegolezzi che inquinano”: solo le parole di Papa Francesco, pronunciate in occasione dell’omelia della messa per la Giornata Mondiale Missionaria. Il Pontefice ha richiamato l’immagine del monte contenuta nelle Letture del giorno per sottolineare che ...

Alle 22 di stasera siamo convocati in tutto il mondo da Papa Francesco per una preghiera per la pace in Siria : iniziativa ufficiale? : Cosa c'è di vero nell'annuncio social più diffuso in queste ore: davvero Alle 22 di stasera siamo convocati in tutto il mondo da Papa Francesco per una preghiera per la pace in Siria? Una nota sta letteralmente sbancando le chat di WhatsApp e sono in molti a chiedersi se l'iniziativa sia partita davvero da Papa Francesco come sembrerebbe, oppure si tratta solo di una catena social, per quanto lodevole, ma non abbinata ad alcuna reale invito del ...

Papa Francesco - scandalo in Vaticano : milioni di euro per i poveri investiti in una piattaforma petrolifera : Il Vaticano di Papa Francesco, ora più che mai, trema. Si infittisce di dettagli sconcertanti l'inchiesta dell'Espresso che ha scoperchiato un vaso di Pandora dalle terribili conseguenze. "Corruzione, peculato e truffa", sono queste le accuse dei pm di Bergoglio impegnati a indagare su alcune operaz

«In Vaticano corruzione - peculato e truffa» : ecco tutte le accuse dei pm di Papa Francesco : L'Espresso ha ottenuto le carte dei magistrati sullo scandalo finanziario che sta terremotando la Santa Sede. Nell'inchiesta coinvolti i vertici della Segreteria di Stato. E finanzieri d'assalto che hanno ricevuto nel 2019 commissioni milionarie Vaticano, «I milioni per i poveri in paesi offshore e per operazioni di dubbia eticità» " Vaticano, clamoroso scandalo milionario: indagine su un monsignore e il capo dell'Aif"

Boxe - l’Italia fa visita a Papa Francesco : venerdì il Dual Match con l’Argentina. Tutti gli azzurri convocati : La Nazionale Italiana di Boxe maschile ha incontrato Papa Francesco in occasione dell’Udienza Generale in Piazza San Pietro. Una delegazione di cui facevano parte Nino Benvenuti, Roberto Cammarelle, Clemente Russo, Sumbu Kalambay ed Emiliano Marsili ha omaggiato il Santo Padre con i guantoni azzurri autografati e il gagliardetto del Dual Match Italia-Argentina, primo vero evento della marcia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in ...

Papa Francesco - la telefonata al prete ligure : numero sconosciuto - la sorpresa è impensabile : Storia curiosa, quella raccontata dal quotidiano Secolo XIX. Il parrocco di San Bartolomeo della Ginestra e di San Pietro a Riva Trigoso, Don Mauro Sapia, riceve improvvisamente una chiamata al cellulare da un numero sconosciuto e decide di rispondere, trovandosi dinanzi ad un momento inaspettato: l

Vittorio Feltri contro Papa Francesco : "Dice che non bisogna mangiare troppo - ma lui è grasso e sta benone" : Vittorio Feltri ancora contro Papa Francesco. Questa volta il direttore di Libero non commenta la linea pro-migranti sostenuta da Bergoglio, tutt'altro: "Altro che lotta contro la fame nel mondo. Il Papa dice che mangiare troppo fa male. Ma lui è grasso e sta benone" scrive sul suo profilo Twitter.

Papa Francesco - nominato il nuovo capo della Gendarmeria : è Gianluca Gauzzi Broccoletti - vice di Giani : L'operazione trasparenza indetta da Papa Francesco non sembra ottenere grandi successi. Dopo le dimissioni di Domenico Giani, a causa dello scandalo sui cinque dipendenti della Santa Sede implicati in investimenti milionari, Bergoglio nomina subito un sostituto. Il nome è quello di Gianluca Gauzzi B

Papa Francesco - il segreto sulla rapida ascesa di Domenico Giani : chi c'era dietro l'ex capo della Gendarmeria : Domenico Giani ha dato le dimissioni a Papa Francesco dopo la soffiata che vedeva protagonisti cinque dipendenti della Santa Sede sospesi in quanto coinvolti nell'indagine sugli investimenti milionari. Giani, ex maresciallo della Guardia di Finanza, è arrivato nel giro di pochissimo tempo ai vertici

Papa Francesco - la richiesta a Giuseppe Conte : aiutare l'ex capo della Gendarmeria - Giani : Ora che Domenico Giani, capo della Gendarmeria vaticana, si è dimesso per la "velina" uscita sui cinque impiegati coinvolti nell'inchiesta finanziaria, Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni. E in attesa che la bufera passi dal Vaticano, rivela Il Messaggero in un retroscena, è partita una ri