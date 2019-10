Fonte : motorinolimits

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Senza giri di parole,è un personaggio che o lo si ama oppure difficilmente si tollera. Le sue uscite a volte sono condivisibili, altre meno, altre proprio no. Ma il-pensiero è libero e mai banale. In un’epoca in cui la banalità nel Circus iridato la fa da padrona, non è poco.… L'articolo: iluna maglia… MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Jacques Villeneuve: il casco come una maglia… - MotoriNoLimits : Jacques Villeneuve: il casco come una maglia… - TheNiki94 : @noisylegend nella foto a sinistra mi pare un po' Jacques Villeneuve da giovane -