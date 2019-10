Formula 1 | la Renault prende posizione dopo la squalifica | duro comunicato del team di

Formula 1 - Ricciardo spaventa la Renault : l’australiano piuttosto vago sul proprio futuro : L’ex pilota della Red Bull non ha voluto sbilanciarsi su quello che potrebbe essere il suo futuro dopo il 2020 Il futuro di Daniel Ricciardo è tutt’altro che certo, il pilota australiano infatti ha un contratto fino al 2020 con la Renault, ma la sua permanenza nel team di Enstone non è così scontata. photo4/Lapresse L’ex Red Bull ha parlato alla BBC di quelle che sono le sue intenzioni, senza sbilanciarsi troppo: ...

Formula 1 - Toto Wolff rivela : “Ocon è un pilota Renault a tutti gli effetti - non c’è nessuna clausola per il 2021” : Il team principal della Mercedes ha ammesso come non ci sia nel contratto di Ocon una clausola che gli permetta di tornare in Mercedes nel 2021 L’avventura di Esteban Ocon con la Mercedes è terminata, nella prossima stagione infatti il francese sarà un pilota della Renault per i prossimi due anni, prendendo il posto di Nico Hulkenberg. photo4/Lapresse Contratto firmato e nuovo capitolo che può cominciare per l’ex Force India, ...

Formula 1 - a tutto Ricciardo : “l’anno prossimo Renault in zona podio. Surf? Non sono bravo per colpa degli… squali” : Il pilota australiano si è concesso ad una lunga intervista, nel corso della quale ha svelato gli obiettivi della Renault e i propri hobby Una stagione di alti e bassi, caratterizzata da qualche buon risultato disseminato qua e là. In vista della prossima stagione però, Daniel Ricciardo ha intenzione di alzare l’asticella, per portare la Renault in zona podio. photo4/Lapresse Questo è l’obiettivo del pilota australiano, ...

Formula 1 – Hulkenberg ‘scaricato’ dalla Renault - il tedesco non nasconde il suo dispiacere : “è un peccato” : Nico Hulkenberg saluta la Renault dopo la decisione del team francese di ingaggiare Esteban Ocon al suo posto dal 2020 Nico Hulkenberg è stato ‘scaricato’ dalla Renault: il pilota tedesco non sarà più un pilota del team francese a partire dal termine della stagione 2019 di F1. La Renault ha infatti annunciato oggi l’ingaggio di Esteban Ocon, che dal 2020 sarà compagno di squadra di Daniel Ricciardo. Photo4 / LaPresse Dopo ...

Formula 1 – Giornata di annunci a Spa : Ocon ritorna ufficialmente in una monoposto - sarà al fianco di Ricciardo in Renault : Ocon torna in F1: annunciato l’accordo con la Renault, dal 2020 sarà compagno di Ricciardo La notizia era nell’aria da tempo e oggi è arrivata l’ufficialità: Esteban Ocon torna in Formula 1. Dopo l’annuncio della conferma di Bottas in Mercedes è arrivato quello dell’ingaggio da parte di Renault del pilota francese, che farà coppia con Daniel Ricciardo. Ocon prenderà dunque il posto di Nico Hulkenberg dopo il ...