Como | 65enne tenta di strangolare la moglie e lei si salva gridando | Aiuto | mi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Lavinia Greci L'uomo ha finto di salutarla mentre lei si stava preparando per andare al lavoro. Fondamentale l'intervento di una vicina di casa che, attirata dalle grida delle donna, ha suonato il campanello e lui si è fermato Hato di strangolarla in pieno giorno, alle 9 del mattino, all'interno del loro appartamento. Prima l'ha raggiunta nella sua camera da letto, mentre lei si stava preparando per andare al lavoro, poi hato di ammazzarla con violenza. Sembrava volesse salutarla, ma in pochi minuti ha provato a ucciderla. È accaduto martedì mattina ae secondo quanto riportato da Il Giorno, l'autore del gesto è Giancarlo Mosconi, comasco di 65 anni, ex dirigente del settore Cultura dell'amministrazione provinciale. La dinamica dell'aggressione In base alle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe avvicinato alla, l'avrebbe stretta in un abbraccio ...